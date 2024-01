escuchar

John Stamos causó revuelo el pasado octubre con la publicación de sus memorias, en las que acusa a su exesposa Rebecca Romijn de infidelidad y describe la difícil relación que mantuvo la pareja. Tres meses después, la actriz y modelo rompió el silencio y opinó acerca del contenido del libro.

En diálogo con el medio Entertainment Tonight en la reciente alfombra roja de los Critics Choice Awards, la estrella de X-Men admitió que las revelaciones de su exmarido la tomaron por sorpresa. “ Me sorprendió mucho todo eso; en realidad, muchísimo, pero realmente no quiero ayudarlo a vender sus libros basándome en este tipo de titulares, así que eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto ”, zanjó contundente.

En la publicación, titulada If You Would Have Told Me, Stamos acusa a Romijn de haberle sido infiel y de haberlo tratado mal durante su matrimonio. “ Ella ha llegado a insinuar, a veces sutilmente y otras abiertamente, que no soy lo suficientemente inteligente para ella y su séquito de chupamedias ”, escribió el actor.

En relación a la supuesta infidelidad de Romijn, la estrella de Full House agrega: “La traición comienza a intuirse sintiendo una sensación en el estómago, crece hasta convertirse en una sospecha que nubla todos tus pensamientos y, cuando descubrís la verdad, es horrible al principio, pero también es algo que de algún modo estabas esperando, algo malo que estabas esperando que sucediera”.

Romijn y Stamos vivieron un romance de una década y se separaron en 2005

El actor de 60 años recordó haberse referido a su ex como “el diablo” mientras atravesaban el proceso de divorcio y confesó: “ Simplemente la odiaba, no podía creer cuánto la odiaba, eso arruinó mi vida ”, dijo. Según mencionó, además, el dolor causado por la separación se prolongó “durante demasiado tiempo” antes de que pudiera superarlo.

Stamos también admitió que se sentía “castrado” por el éxito de Romijn durante su matrimonio. “La amaba y pensaba que era súper talentosa, pero me olvidé de mi propia vida, no le prestaba atención a mis cosas, pero eso no fue su culpa”, apuntó. El actor admitió asimismo que creía que Romijn lo “superaba”.

La expareja vivió un romance de una década hasta su divorcio en 2005. Se habían conocido en 1994 en un desfile de Victoria’s Secret en el que ella estaba trabajando y el flechazo fue instantáneo. En 1997 se comprometieron mientras celebraban Año Nuevo y el 19 de septiembre de 1998 se casaron en el Hotel Beverly Hills de Sunset Boulevard, en California.

La modelo y actriz y el actor se conocieron en 1994 en un desfile de Victoria’s Secret en el que ella estaba trabajando

Su historia de amor tuvo un perfil muy alto, con los actores acompañándose mutuamente en diferentes proyectos y compartiendo eventos juntos. De hecho, la actriz cambió su nombre profesional a Rebecca Romijn-Stamos, incluyendo el apellido de su esposo, en pleno ascenso a la fama en Hollywood por su rol de Mystique en X-Men, film que la catapultó al estrellato.

Tras la separación de la pareja, la actriz contrajo matrimonio en 2007 con Jerry O’Connell, quien se refirió a las memorias de Stamos semanas atrás, antes que su esposa, a los pocos días del lanzamiento del libro. El copresentador de The Talk habló de ello en un segmento de Access Hollywood en medio de una conversación con Mario López y Kit Hoover. En ese contexto, el artista expresó irónico que ni él ni su mujer habían recibido “ninguna advertencia” previa a la publicación del libro. “Si me hubiera dicho antes…”, manifestó replicando las palabras que dan título al texto, a la vez que agregó: “Ella y yo nos enteramos como cualquier otra persona”.

Cuando se le preguntó si los comentarios de Stamos sobre el divorcio de Romijn lo tomaron por sorpresa, O’Connell se negó a hacer comentarios. “Realmente no me corresponde a mí decirlo. Preferiría que mi esposa hablara de eso. Ella y yo tenemos una muy buena relación”, destacó a continuación.

Cabe señalar que en su libro, Stamos también acusa a su exnovia Teri Copley de haberle sido infiel. El actor sostiene que en una ocasión encontró a la actriz intimando con otro hombre, nada menos que con su amigo Tony Danza. “Tenía muchas ganas de contar cosas que sucedieron en mi vida con las que la gente pudiera identificarse porque creo que todo el mundo piensa: ‘Oh, este tipo no tiene problemas. Estoy seguro de que nunca lo han engañado’”, dijo el actor sobre su necesidad de sacar a la luz parte de su pasado.

LA NACION