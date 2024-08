John Stamos reveló el curioso motivo por el que lo echaron de la Iglesia de la Cienciología: “Es realmente espeluznante”

Escuchar

Lo mucho o poco que se sabe sobre la Iglesia de la Cienciología proviene, en gran parte, de personas que abandonaron aquel culto minoritario, elegido por varias de las estrellas más importantes de Hollywood. Esta semana, agregó su testimonio John Stamos, pero su experiencia fue corta: el actor reveló que fue echado de la primera reunión que mantuvo con los miembros de la organización .

“Cuando tenía 17 años y estudiaba actuación, conocí a una chica muy sexy que estaba dentro de la Cienciología. Me dijo: ‘Vamos a reunirnos en tal lugar en Hollywood Boulevard. Deberías venir’”, recordó el actor en el episodio del domingo del podcast de Matt Friend, Friend In High Places. Stamos explicó que en aquel tiempo, lo único que sabía sobre aquel culto era que su ídolo y estrella del momento, John Travolta, formaba parte.

John Stamos y las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, en el set de la serie Tres por tres

“En aquella época trabajaba en el restaurante de mi padre y le dije: ‘Papá, tengo que ir’. Así que fui a la dirección que me dio aquella chica y me encontré con el edificio de la Iglesia de la Cienciología”, rememoró. Después de ingresar, Stamos se enteró de un dispositivo llamado “E-Meter”, que según el sitio web de la iglesia puede identificar “áreas de angustia espiritual” dentro de sus miembros.

El actor aprovechó para jugar con aquella la maquinaria y fingió sostenerla como si fuera un teléfono delante de todos. “Estaba haciendo una imitación de [los personajes de la serie de dibujos animados] Peabody y Sherman, y no les gustó. Entonces, estuve haciendo chistes y bromas hasta que se cansaron y me dijeron: ‘¡Andate, andate!’. Simplemente, me echaron. Se ve que consideraron que lo que estaba haciendo era terrible ”, confesó.

John Stamos reveló que lo único que sabía sobre la cienciología en el momento en el que fue convocado era que John Travolta formaba parte del credo Corey Nickols - Getty Images North America

Apenas dos años después, Stamos se hizo conocido por su papel en la eterna telenovela General Hospital y luego saltaría a la fama al protagonizar la sitcom Tres por tres. Anteriormente, el actor ya se había referido a su breve paso por la organización. En sus memorias publicadas en 2023, If You Would Have Told Me, detalló el diálogo que mantuvo con uno de los responsables del culto en aquella reunión introductoria. “ Empezó a cuestionarme sobre la comisión de delitos, me preguntó si tenía pensamientos negativos sobre la cienciología o L. Ron Hubbard (el escritor de ciencia ficción y fundador del credo) y me hizo algunas preguntas extrañas sobre sexo ”, afirmó. Stamos nunca volvió a visitar la organización y admitió que la encontró “ jodidamente espeluznante ”.

Un credo selectivo

Básicamente, la cienciología asegura que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado nuestra verdadera naturaleza y propone un método de rehabilitación espiritual destinado a revivir experiencias traumáticas, a menudo olvidadas, para liberarse de su carga negativa o efectos limitadores; una idea derivada del concepto del karma proveniente de las religiones orientales. Esa teoría funcionó como punto de partida para una receta más amplia que incluye la creencia en Xenu, un extraterrestre señalado como poderoso dictador de la Confederación Galáctica, encargada de traer, hace 75 millones de años, a miles y miles de personas a la Tierra en naves espaciales similares a los aviones DC-8.

Tom Cruise, Kelly Preston, John Travolta y Kirstie Alley escuchan a la actriz Jenna Elfman hablar en la inauguración de su propia sede de la Iglesia de la cienciología en San Francisco Getty Images - Getty Images North America

En teoría, esas personas desembarcaron alrededor de diferentes zonas volcánicas y fueron aniquiladas de inmediato con bombas de hidrógeno. Sus almas (denominadas por Hubbard body thetans) se pegaron a los cuerpos de los vivos para crear el caos.

Entre los adherentes a la cienciología hay muchas estrellas de Hollywood, un lugar donde la iglesia hizo pie muy pronto: Will Smith, Juliette Lewis, Kirstie Alley, Jason Lee, Dustin Hoffman, Oliver Stone, Larry King, Jeniffer Lopez y Victoria Beckham son parte de una lista más extensa. Pero, sin dudas, es Tom Cruise, que se unió a la organización en 1986, es su cara visible. En el documental que exhibe Netflix, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, Marty Rathbun, un ex integrante de la iglesia que tuvo un alto cargo en la organización durante años, revela las oscuras tácticas que los cienciólogos pusieron en marcha para separar a Cruise de Nicole Kidman, criada en el catolicismo y siempre renuente a los postulados de Hubbard.

Un padre ausente

Tom Cruise y su hija Suri, en una imagen de 2007 cuando aun el actor estaba casado con Katie Holmes. Desde 2012, que al protagonista de Top Gun no se lo ve públicamente con la joven Kathy Willens - AP

Según informan varios medios estadounidenses, las creencias de la estrella de Top Gun han afectado la relación con su hija, Suri Cruise, a quien no ve desde hace una década . El actor se ha mostrado en varias oportunidades con a los dos hijos que adoptó junto a Nicole Kidman, pero no sucede lo mismo con la menor de sus hijas, fruto de su relación con Kate Holmes.

Una de las últimas veces que el actor de Misión Imposible fue captado con su hija por los paparazzi fue en 2013, unos meses después del anuncio de su separación de Holmes. Según dio a conocer el portal Us Weekly, el alejamiento está íntimamente relacionado con la doctrina religiosa que profesa el actor. De hecho, a exmiembro de aquel culto, Samantha Domingo le informó al sitio que Cruise “no tiene permitido” mantener una relación con Suri porque la niña no forma parte de la iglesia.

La exciencióloga abandonó la doctrina en 2004 porque no se sentía cómoda con todos los requisitos que le imponían y no dudó en afirmar que el actor mantiene contacto con sus otros dos hijos -Isabella y Connor- porque que ellos sí profesan la cienciología. ” Los miembros de la iglesia son grandes creyentes en la reencarnación, por lo que consideran que Suri no es realmente su hija; la ven como un ser espiritual en el cuerpo de su hija ”, explicó.

No sos más mi amiga

Elisabeth Mos es una fiel creyente del culto. Tan fanática es que hasta llegó a pelearse con una de sus mejores amigas, Leah Remini, porque ella abandonó su fe. La actriz de The Handmaid’s Tale aprovecha todas las entrevistas para defender su credo diciendo que “trata sobre el empoderamiento y el respeto a uno mismo”. De hecho, cuando hace un tiempo alguien comparó a la Iglesia de la Cienciología con la distopía de la serie que la tiene como protagonista, Moss salió con los tapones de punta: “La libertad religiosa, la tolerancia, el entendimiento de que es necesaria una igualdad verdadera de raza, religión y credo es de vital importancia para mí”. La actriz, que se hizo famosa por su actuación en Mad Men, no abandonó nunca la religión en la que fue criada, ya que sus padres también son adeptos.

Elisabeth Moss dejó de ser amiga de Leah Remini cuando su colega abandonó la cienciología

Remini abandonó la iglesia en 2013, después de haber sido miembro desde la infancia. Desde entonces, alega que fue víctima de acoso, intimidación, vigilancia y difamación durante 17 años e inició una demanda contra la iglesia. “ Quienes se dedican al mundo del espectáculo deberían tener derecho a contar chistes e historias sin tener que enfrentarse a una operación de la cienciología que utiliza sus recursos en Hollywood para destruir sus vidas y carreras ”, dijo Remini. “Con esta demanda, espero proteger los derechos que nos otorga la Constitución de los Estados Unidos a ellos y a mí para decir la verdad y denunciar los hechos sobre la cienciología sin temor a represalias crueles y vengativas, contra las que la mayoría no tiene forma de defenderse”, agregó en un comunicado que hizo llegar en aquel momento a los medios. La organización negó sus dichos a través de un comunicado y disparó: “Si Remini no cree en la libertad de expresión, entonces debería considerar emigrar a Rusia”.

Leah Remini utilizó todas sus plataformas de redes sociales para difundir su reacción ante la condena a Danny Masterson @leahremini / Instagram

Remini no fue la única mujer que acusó a la organización y a sus miembros de acoso, intimidación y vigilancia. En 2023, el actor Danny Masterson, que forma parte del culto, fue sentenciado a 30 años de prisión por dos causas de abuso sexual por las que había sido encontrado culpable en mayo de ese año. El actor, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial, fue condenado en el Tribunal Superior de Los Ángeles por dos de los tres cargos que se habían presentado en su contra. Masterson había sido acusado de abusar sexualmente de tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre los años 2001 y 2003. El jurado lo condenó por dos de esas causas, ya que no pudo llegar a un veredicto unánime respecto a la tercera denuncia, realizada por una expareja del actor.

Danny Masterson fue condenado a 30 años de presión por la violación de dos mujeres Wade Payne - Invision

Las tres denunciantes aseguraron que, tras haber sido abusadas, miembros de la Cienciología las persiguieron y las amenazaron para que dejaran el proceso en manos de un comité integrado por autoridades de dicha iglesia. Todas ellas aseveraron que, desde el instante en que comenzaron a hablar sobre lo que les ocurrió con el actor, se activó un protocolo para acallarlas que habría incluido amenazas, persecuciones en la ruta, y el asesinato de la mascota de una de ellas.

LA NACION