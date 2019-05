La Justicia lo condenó por el robo a una mujer que había sido su novia, en 2013 Fuente: Archivo

Javier Bazterrica, popularmente conocido como "el Gigoló", fue condenado por la justicia rosarina a un año de prisión en suspenso, tras ser hallado culpable de robarle 82 mil pesos a una mujer que había sido su novia.

La causa data de julio de 2013, cuando María Fernanda Vergara, una estudiante de Derecho, lo denunció por estafa en los Tribunales de la provincia de Santa Fe. Según contó la joven, el falso polista la había contactado a través de Facebook mientras ella se encontraba de viaje en el exterior y, al regresar, inició una relación que terminó en propuesta de casamiento.

Sin embargo, todo terminó mal cuando Bazterrica -quien aseguraba ser contador y corredor de bolsa- se ofreció a reinvertir un dinero que Vergara, de 24 años, había recibido por la venta de un departamento a nombre de un familiar. Parte de esa plata -82 mil pesos- desapareció misteriosamente, y muy pronto el testimonio de una mujer colombiana que también había sido estafada por "el Gigoló" no hicieron más que confirmar sus sospechas.

Según la joven, Bazterrica reaccionó de manera violenta cuando ella lo confrontó en busca de explicaciones, y por eso ella esperaba una condena que lo llevara a prisión. Sin embargo, el fallo firmado por el juez Juan José Alarcón el pasado 26 de abril no hizo lugar al pedido de tres años formulado por la Fiscalía, y lo condenó a un año de prisión en suspenso. Además, dispuso que fije domicilio real durante dos años y medio, y se presente en forma periódica ante las autoridades judiciales.

La palabra de otra víctima

Adriana Mendoza, la hermana de Flavio Mendoza y expareja de Bazterrica, fue esta tarde invitada a Incorrectas y contó su propia experiencia.

"Son tipos muy manipuladores. Antes de estar conmigo había salido con una policía, una abogada, una gerenta de una multinacional. Hace un acting muy divertido. Yo no estaba desesperada por estar con un hombre pero me enganché con él", señaló la mujer, que también lo denunció por el robo de dinero. "Lo conocí por Facebook, chateamos, me pareció interesante, divertido. Salimos cinco meses, y convivíamos. A los dos meses de estar juntos, me di cuenta de que todo lo que decía no era verdad; me hacía ruido. Pero tienen un manejo tal que te convencen, te dan vuelta las cosas. Es un psicópata. Si le hacías una pregunta que no le gustaba, se ofendía".

Luego, Mendoza recordó el día que recubrió la mentira detrás de Bazterrica: "Un día Flavio me mostró la causa que él tenía en Rosario, que es por la que fue condenado. No va a ir a prisión por ahora, pero ya va a ir porque tiene otras causas, además de la mía. A mí me estafó con 5000 dólares que le di para que los pusiera a trabajar y nunca me los devolvió".

"En mi caso falta que pongan fecha de juicio. Y ahí va a estar complicado porque ya tiene una condena anterior. Si le dan dos años y un mes, la condena se va a hacer efectiva. Porque para que una condena se haga efectiva, tienen que darle tres años de prisión. Y los va a sumar. Ya va a ir a prisión. Es un psicópata y tiene una estrategia de estafador, de delincuente. Esa relación me enseñó a detectar las relaciones tóxicas", finalizó la mujer.