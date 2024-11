El halago de Campanella a la hinchada de la Academia: “En todas mis películas el personaje emocional es de Racing”

Si bien Mirtha Legrand no pudo festejar el triunfo de Racing el sábado por la noche en su programa porque el envío es grabado en la semana, la Chiqui habló del club de sus amores con Juan José Campanella, quien manifestó su admiración por los hinchas de la Academia. “En todas mis películas el personaje emocional es de Racing”, contó el director, guionista y productor.

“¿De qué equipo sos vos?”, sorprendió Legrand a Campanella luego de un ida y vuelta de la conductora con otro de los invitados. “Si decís ´ehhhh´es que no sos de ninguno”, reaccionó la diva de la televisión ante el titubeo del director. “Yo te dije siempre eso. Es verdad. Me gusta el fútbol cuando está bien jugado, no soy apasionado de nadie de manera tal de que vería un partido malo si juega mi equipo”, confesó. De inmediato, volteó el punto de vista y se confesó hincha de una hinchada. “Sí tengo simpatía con la hinchada de Racing”, sorprendió.

“En todas las películas mías el personaje emocional es de Racing, porque el tipo de Racing a los dos minutos que te lo presentan se arregla para hacerte saber que es de Racing”, continuó Campanella y despertó las risas de Legrand y María Rosa Fugazot, otra que se confesó racinguista durante la cena. “No hay otra hinchada que sea así”.

En ese momento, Mirtha aprovechó para contar que cada vez que va a comer a un restaurante, alguien se le acerca y luego de saludarla le confiesa: “Soy de Racing”. Campanella recordó en ese momento que José Martínez Suárez, el hermano de la Chiqui, también era fanático de la Academia. “Para mi la pasión y el fanatismo está relacionado con Racing. De hecho, en El secreto de sus ojos, a él lo agarran porque es hincha de Racing”, completó y sumó el ejemplo de su gran éxito en la gran pantalla.

Además de contar con varios personajes de Racing, la película de Campanella que se alzó con un Oscar tiene varias referencias al equipo de Avellaneda. Además de la célebre escena en la cancha de Huracán, en un momento de la trama Guillermo Francella hace un monólogo que con el tiempo se convirtió en un hito de su carrera: “¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión”.

Consultado por Mirtha sobre la secuencia de la película que se filmó en la cancha de Huracán, Campanella recordó que le llevó tres días filmarla. “Son varias tomas unidas invisiblemente”, confesó. “Fue mucho trabajo de Rodrigo Tomasso y su equipo”, agregó.

Una deuda pendiente

En un momento de la charla, Mirtha confesó una deuda pendiente que le quedó con Campanella. “Yo si hubiera seguido en el cine me hubiera gustado trabajar con vos”, le dijo a modo de confesión. “Y a mi me hubiera encantado”, devolvió él. “Querés que te diga, yo soy buena actriz”, le aseguró la Chiqui, con su gracia característica. “Hice comedia, hice drama..” comenzó a enumerar. “¿Y te animás ahora si te llaman?”, le preguntó entonces el periodista Gabriel Levinas. “No, no. Ahora no. Ya está”, respondió.

Campanella aprovechó la oportunidad para contar que en la Academia de Cine el próximo proyecto es restaurar Los martes orquídeas. “Qué lindo. Mi primera película. Ahí empezaron las comedias del cine argentino. Fantástico”, recordó. “Además de ser uno de los tantos ´antes y después de tu vida, es una gran película, y se hizo en Hollywood con Fred Astaire y Rita Hayrworth”.

Mirtha Legrand en Los martes orquídeas

“Con esa película yo llegué al cine desconocida totalmente, y me fui -quizá hago mal en decirlo- siendo una estrella”, contó Mirtha en relación a su gran debut y al punto de partida de su extensa carrera. “Tenía 14 años, en la película cumplí 15. No sabía caminar con tacos altos, entonces el director, Francisco Mugica, le dijo a mamá: ´señora, que camine en la casa. Cómprele zapatos con tacos altos”, rememoró Legrand. “Yo, como las nenas que jugaban a las visitas, estaba todo el día con los tacos altos, ¡y se me nota en la película que no sé caminar”, cerró.

LA NACION