El hijo del fallecido Liam Payne, es el único beneficiario de una herencia millonaria

En octubre del año 2024, en un hotel de Buenos Aires, el músico Liam Payne murió producto de una caída desde un balcón. El artista tenía 31 años, y su pérdida fue llorada por sus amigos, familiares, y también por millones de fans. Y a poco menos de dos años de esa tragedia, se confirmó finalmente quién heredará la fortuna del ex One Direction.

El ex integrante de One Direction murió el 16 de octubre de 2024 en el barrio de Palermo, Argentina (Foto: Instagram @liampayne)

Bear, el único hijo que tuvo Payne, es el único beneficiario de la fortuna de 29 millones de dólares que dejó el músico. Según confirmó People, la cifra exacta consta de 29.007.998 millones de dólares, y solo se podrá utilizar una porción de ese dinero, a la que el menor accederá de manera plena recién cuando alcance los 18 años de edad, según dicta el documento legal.

Liam Payne junto a su hijo Captura

A lo largo de su vida, Liam Payne tuvo un único hijo, cuya madre es la cantante Cheryl Tweedy, con quien no se casó pero estuvo en pareja entre 2016 y 2018. En el marco de esa relación, nació el mencionado Bear Grey Payne, en mayo de 2017.

El pasado mayo de 2025, Cheryl había sido designada administradora del patrimonio del músico, y según los documentos legales ella podrá “administrar el dinero, pero por el momento tendrá una autoridad limitada al respecto, y no podrá distribuirlo”.

Cheryl y Liam Payne, cuando estaban en pareja JMEnternational - Hulton Archive

Por su parte, Kate Cassidy, quien era la pareja de Payne al momento de su fallecimiento, no tuvo derecho a una parte del patrimonio, ya que ellos no estaban legalmente casados ni había disposiciones escritas a su favor. Algunos expertos legales señalaron en su momento que ella pudo iniciar una demanda y solicitar una “provisión financiera razonable”, en especial porque el cantante cubría sus gastos mensuales. Sin embargo, Page Six informó que la joven influencer no tuvo intenciones de realizar ningún reclamo.

Las últimas palabras de Liam a su pareja

Liam Payne junto a su última pareja

Payne había llegado a la Argentina el 30 de septiembre de 2024 acompañado por su novia, la norteamericana Kate Cassidy. El músico nacido en Wolverhampton, Inglaterra, eligió visitar Buenos Aires por un trámite en su visado y porque le podía asistir al concierto de su excompañero de One Direction, Niall Horan. Tal y como tenía previsto, Liam asistió al recital el 2 de octubre en el Movistar Arena y publicó en las redes videos en los que aparecía junto a Cassidy cantando y bailando. También publicó una foto con Horan, como testimonio del reencuentro.

Cuando se cumplieron seis meses de la muerte de Liam, su por entonces novia, la mencionada Kate Cassidy, reveló cómo fue la última conversación que tuvieron. La influencer de 26 años, durante su visita al podcast On Purpuse del presentador Jay Shetty, contó detalles exclusivos acerca de cómo fueron los últimos días de su relación con el artista.

Kate Cassidy

Según contó Cassidy, ella dejó Argentina unos días antes del trágico desenlace de Payne. Siempre le costaba despedirse de él, pese a que iba a volver a verlo en el corto plazo, esa última despedida fue particularmente complicada. “Recuerdo estar sentada allí con él y no paraba de hablar de lo mucho que lo amaba, y él se rio y me interrumpió diciendo: ‘Kate, vas a perder tu vuelo, tu auto está en la entrada’”, explicó.

A continuación, aseguro que el ex One Direction le dijo: “Actúas como si esta fuera la última vez que me vas a ver”. Para no llegar tarde, la modelo le hizo caso sin saber que sus palabras se volverían literales. “Me reí. Pero mirar atrás y saber que esa fue la última vez que lo volví a ver es escalofriante”, expresó.

Sin embargo, para Cassidy, esa fue la despedida perfecta y no cambiaría nada de aquel momento que compartieron. “Me siento muy afortunada de que nuestra despedida fuera tan sincera. No habría querido que fuera diferente. Me alegro mucho de haber pasado ese tiempo tan bonito juntos y no lo cambiaría”, señaló.