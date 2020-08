John David Washington en Tenet

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 15:44

Por repercusión, por escala y por su papel en ella, la película Tenet, de Christopher Nolan iba a ser la que convirtiera a John David Washington en una estrella. Pero la pandemia pudo más que las predicciones de los críticos y con las repetidas postergaciones del estreno del film el actor -y el próximo paso de su carrera- están en un compás de espera. Una pausa que Washington, de 36 años, está experimentando, según cuenta en el reportaje publicado por la revista dedicada a la moda Mr. Porter, en la casa de sus padres en Beverly Hills. Un regreso a un origen que durante mucho tiempo el hijo de Denzel Washington intentó ocultar.

Denzel y John David Washington en un partido de NBA

"Muchas veces vi cómo la gente cambiaba su actitud conmigo cuando se enteraban de quién era mi padre. Solía mentir y decir que me papá era un obrero de la construcción o que estaba en la cárcel solo para mantener cierta normalidad. Sentía que no había forma de que me tomaran seriamente como actor. Aun si era bueno en lo que hacía. Me iban a juzgar. Así que ocultaba quién era mi padre. Creo que me estaba protegiendo a mi mismo", cuenta el actor que durante mucho tiempo esquivó el negocio familiar y se dedicó a su otra pasión: el fútbol americano.

Washington en la postergada Tenet

Cuando una lesión le puso fin a su carrera deportiva, Washington finalmente se animó a intentar con la actuación. Y el papel del caprichoso jugador de fútbol en la serie Ballers parecía diseñado para él. Rápidamente y más allá de su padre, Washington empezó a hacerse un nombre en la industria que confirmó gracias a su participación en El infiltrado del KKKlan, dirigida por Spike Lee, el viejo colaborador de papá Denzel.

En aquel momento el consejo que le dio su padre, cuenta Washington, fue el mismo de siempre: "Me dijo que trabajara duro. Que eso no garantizaba el éxito pero que si no lo hacía era casi seguro que no lo iba a conseguir", contó el protagonista de Tenet. Mientras espera que la película que protagoniza se estrene de la mejor manera posible, el actor pasa sus días con sus viejos/nuevos compañeros de casa: papá y mamá.