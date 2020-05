De entrecasa: el sketch de Fabiana Cantilo como Judith, su hilarante alterego

La cantante se divirtió desde casa jugando con su alterego

Vestida con un sweater animal print y una manta azul en las piernas, que la cubre formando una suerte de cola de sirena, un rodete alto, anteojos de sol, guantes amarillos, la boca roja y unas simpáticas pantuflas de unicornios, Fabiana Cantilo entretiene a sus seguidores con un hilarante sketch en su cuenta de Instagram.

A través de una serie de Stories, la cantante hace su descarga dentro de casa y se convierte por unos minutos en Judith Gabal, su nuevo alterego. "Buenas tardes, como ya todos saben yo soy Judith Gabal. Tengo mi propio programa, ahora que están todos en sus casas aburridos... Bueno, digo, enfermos... Bueno, no sé, que hay una pandemia", arranca diciendo la intérprete de "Nada es para siempre".

Y agrega: "Para algunos es una espectacularidad para aprovechar. No me sale bien la palabra que les quiero decir. No hay mal que por bien no venga, que me disculpe Dios. Yo quiero decir que a algunos nos pasó que ahora tenemos trabajo gracias a la pandemia, porque antes no nos daban bola. Especialmente porque Fabiana se murió. El programa se llama 'Judith at home', porque estoy estudiando inglés. No, no se murió Fabiana, no tengo que decir eso. Se fue de viaje en un jet aerodinámico lleno de gel y alcohol".

Fabi, como Judith 01:30

Video

También describe a su camarógrafa, a quien llama "Lichin". "Es una china prófuga, re fanática de Susana Giménez, que se escapó de la mafia china porque no tenía supermercado", enumera la cantante.

Así, entre incongruencias y chistes, Cantilo con look estridente va llevando el sketch hasta el punto culmine en que llama a su madre y la insta a no deprimirse y escribir. "Vamos a llamar a la madre de Fabi, que se deprimió porque no la dejan salir, porque se escapaba", dice antes de discar el número. En altavoz, Fabi le explica a su madre: "Su hija se fue, hizo un túnel, en una pelopincho. No sé si se fue ver a los mayas o a los chinos porque había construido un submarinito personal y me la dejó a cargo a usted", le dice. Entre risas, la artista y su madre hablan de la aristocracia y se divierten mientras juegan desde casa.

Cantilo no es la única famosa que usa las redes sociales para entretenerse y conectarse con su público, desde que se declaró el aislamiento preventivo, social y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Recordemos que la industria musical es de las más golpeadas por la cuarentena, ya que para evitar la aglomeración de gente cerraron todos los espacios destinados a presentaciones en vivo y se cancelaron todos los shows.