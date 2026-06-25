El inesperado mensaje de Millie Bobby Brown a sus compañeros de Stranger Things: “Perdón si alguna vez los ofendí”

Después de diez años interpretando a Eleven en Stranger Things, Millie Bobby Brown pensó que estaba lista para despedirse de la serie que la convirtió en una estrella. Sin embargo, cuando llegó el momento de ver el final y cerrar una etapa que había ocupado gran parte de su vida, la actriz se encontró atravesando un proceso mucho más doloroso de lo que esperaba.

Stranger Things y un elenco que creció frente a las cámaras Getty Images

La intérprete británica de 22 años reveló que el cierre de la producción de Netflix tuvo un profundo impacto emocional en su vida y que atravesó semanas especialmente difíciles después de ver el final de la historia junto a su familia.

Durante una conversación con Josh Horowitz en el ciclo Happy Sad Confused, Brown contó que terminó atravesando una especie de duelo. “Lloré desconsoladamente durante todo enero”, confesó.

La actriz explicó que la reacción la tomó completamente por sorpresa. “Fue muy duro para mí”, admitió. Y agregó: “No me esperaba que me ocurriera... Soy una persona muy alegre y despreocupada”.

Lo que comenzó como una sensación de tristeza terminó convirtiéndose en un proceso emocional mucho más complejo. Según relató, durante ese período sintió la necesidad de comunicarse con prácticamente todos sus compañeros de elenco para asegurarse de que el vínculo que habían construido durante años no desapareciera cuando las cámaras dejaran de grabar. “Probablemente pensaron que estaba loca”, recordó entre risas.

Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Sadie Sink X (@Stranger_Things)

Brown contó que llamó uno por uno a varios de los actores con los que compartió gran parte de su infancia y adolescencia. “Yo les decía: ‘Seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿No van a dejar de hablarme?’”, relató.

La actriz también aprovechó esas conversaciones para resolver cualquier asunto pendiente que pudiera haber quedado entre ellos después de tantos años de convivencia. “Les pedí disculpas si alguna vez los ofendí”, explicó.

Las palabras reflejan la intensidad de los lazos que se formaron durante el rodaje de la serie. Después de todo, Brown tenía apenas 10 años cuando fue elegida para interpretar a Eleven, la misteriosa niña con poderes telequinéticos que terminaría convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de la televisión contemporánea.

A lo largo de cinco temporadas y más de 40 episodios, compartió set con un puñado de chicos que al igual que ella crecieron frente a las cámaras, en edad y en importancia dentro de la maquinaria de Hollywood: Sadie Sink (Max), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Joe Keery (Steve), Priah Ferguson (Erica). Natalia Dyer (Nancy), Maya Hawke (Robin) y Charlie Heaton (Jonathan)

Millie Bobby Brown con algunos de sus compañeros de elenco en una escena de la serie NETFLIX

Con el paso de los años, esos compañeros dejaron de ser simples colegas. “Han pasado 10 años y de verdad quiero que seamos amigos. Son mis hermanos y hermanas”, recordó haberles dicho durante aquellas llamadas.

La actriz aseguró que la necesidad de mantener esos vínculos se volvió especialmente fuerte una vez que comprendió que la serie había llegado a su fin. “Estaba en la playa, era un lugar hermoso, y me quedé sentada allí llorando. Fue una época muy difícil para mí”, recordó.

Para Brown, despedirse de Stranger Things significó mucho más que terminar un trabajo. La actriz explicó que el personaje de Eleven se volvió inseparable de su propia identidad porque prácticamente creció interpretándolo. “Empecé la serie cuando tenía 10 años”, señaló. Por eso, la línea que separaba a la actriz de su personaje terminó difuminándose con el tiempo. “Ella era yo”, aseguró.

También confesó que la producción ocupó un lugar tan importante en su vida que muchas veces sus compañeros de elenco estuvieron más presentes que incluso algunos miembros de su propia familia. “Ellos estaban más presentes en mi vida que mi propia familia”, explicó.

Esa realidad ayuda a entender por qué el final de la serie generó una reacción tan intensa. Para millones de espectadores, Stranger Things fue un fenómeno cultural que redefinió la ficción juvenil y revitalizó la nostalgia por la década de 1980. Para Brown, en cambio, fue el escenario donde atravesó la infancia, la adolescencia y el comienzo de su vida adulta.

Por eso no duda cuando le preguntan qué es lo que más extrañará. “Voy a echar de menos a Eleven más que a nada”, afirmó.

El elenco y parte del equipo de Stranger Things antes de comenzar a grabar la quinta temporada

El fenómeno creado por los hermanos Duffer debutó en Netflix en 2016 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma. La historia ambientada en el ficticio pueblo de Hawkins combinó ciencia ficción, terror, aventura y referencias a la cultura pop de los años ochenta, construyendo una base de fanáticos que creció temporada tras temporada.

Además de impulsar las carreras de sus jóvenes protagonistas, la serie devolvió al primer plano a figuras como Winona Ryder y David Harbour, quien interpretó al jefe de policía Jim Hopper, el hombre que terminó convirtiéndose en la figura paterna de Eleven.

Sin embargo, aunque el cierre de Stranger Things marcó el final de una era, la actriz ya tiene nuevos proyectos en marcha. Uno de ellos será Enola Holmes 3, la nueva entrega de la exitosa saga de Netflix inspirada en la hermana menor del legendario Sherlock Holmes. Allí volverá a interpretar a la joven detective que la convirtió en una de las figuras más importantes de la plataforma fuera del universo de Hawkins.