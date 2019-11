Claudia Villafañe y su respuesta al duro video de Diego Maradona para Gianinna y Dalma Fuente: Archivo

Claudia Villafañe le contestó en duros términos ayer desde las redes sociales a su exmarido, Diego Maradona, luego de que este dijera desde Instagram que no le dejará herencia a sus hijas. Además le remarcó que así como se atrevía a hablar virtualmente a sus hijas también esperaba que se presentara en los tribunales, en donde se enfrentan por diferentes temas judiciales.

Recordemos que Maradona lleva una causa contra Villafañe por la supuesta apropiación indebida de 458 objetos obtenidos por el exfutbolista a lo largo de su carrera. No obstante, la audiencia de hoy es por una causa en la que en 2017 la Justicia había fallado a favor de Claudia por el supuesto desvío de dinero de Maradona para comprar departamentos en Miami.

"Cuando Villafañe dijo que tenía todas las causas cerradas, estaba mintiendo una vez más", dijo hace unos meses Morla, quien representa a Maradona. En ese marco, es que hoy a las 12 ambos deberían presentarse en los tribunales de la calle Lavalle.

Las palabras del DT sobre su herencia surgieron como respuesta a un comentario que había realizado Gianinna desde las redes sociales y en el cual mostraba preocupación por la salud de su padre. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!", había escrito la hija menor de Diego.

Maradona, desde Instagram, contestó: "Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. (...). No sé qué habrá querido decir Gianinna. Yo estoy feliz. Perfecto. Trabajando como nunca en mi país". Luego apuntó directo contra las hijas que tuvo con Villafañe: "Hoy, que uno está grande, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. No voy a dejar nada. Voy a darlo todo. Voy a donar todo lo que me gané en mi vida, así que van a seguir esperando porque no me voy a morir. Eso por ahora no existe".

Desde hace tiempo, Dalma y Gianinna no están en la vida de su padre y menos en el día a día. Hoy Diego está rodeado por sus hermanas y otros familiares cercanos que lo acompañan las 24 horas. Son ellos quienes lo cuidan, lo acompañan y en lo que pueden - y Diego los deja- tratan de que el DT les haga caso.