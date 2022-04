El juego del calamar revela qué personajes regresarán en su segunda temporada

A la espera de su estreno en 2024, la segunda temporada de El juego del calamar promete recuperar a dos grandes nombres de la primera entrega. La historia que sigue a un grupo de participantes de macabros juegos que ponen en peligro sus vidas para tratar de ganar grandes riquezas volverá a contar con dos destacados personajes de los primeros capítulos.

El creador de la serie surcoreana, Hwang Dong-hyuk, adelantó que estas figuras estarán presentes en los nuevos episodios . Así lo confirmó en la reunión anual de Contenders Television organizada por Deadline en Paramount Studios, a la que acudió Hwang junto con el actor Park Hae-soo, quien interpresa a Cho Sang-woo en la ficción.

“Gi-hun seguro, él volverá. Creo que el líder también”, señaló. Interpretado por Lee Jung-jae, quien ganó el Premio del Sindicato de Actores al mejor intérprete en una serie dramática, Gi-hun es el único superviviente y ganador del juego. Al final de la temporada puede verse que Gi-hun decide no irse a Estados Unidos para ver a su hija, sino regresar para acabar con la organización.

En tanto, su antagonista y líder de la trama, encarnado por Lee Byung-hun, es quien encabeza el sádico entretenimiento. Por el momento, ambos personajes son los únicos regresos confirmados por parte de Hwang. Sin embargo, semanas atrás, el creador de la exitosa serie dijo que HoYeon Jjung, quien fue la jugadora 67, podría retornar en el papel de una hermana gemela.

El actor de El Juego del Calamar contó cómo el éxito de la serie le cambió la vida

Convertido en un fenómeno mundial, El juego del calamar es la serie más vista de Netflix. Las estimaciones de la plataforma indican que sus suscriptores en todo el mundo vieron solo en los primeros 28 días posteriores a su estreno, en septiembre de 2021, un total de 1650 millones de horas del programa.

La ficción refleja hasta dónde los personajes están dispuestos a llegar por una sensación de redención en un contexto de alto riesgo. El mensaje: el de una humanidad rota debido a las implicaciones sociales. Con una crítica de fondo al mundo del consumo, las personas marginadas se enfrentan entre sí a través de juegos infantiles tradicionales y, mientras que el vencedor puede ganar millones en efectivo, el resto de los jugadores puede perder su vida.

La confirmación de una segunda temporada para la serie tuvo lugar a comienzos de este año. “El universo de El juego del calamar acaba de empezar, anunció a finales de enero el máximo responsable de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, y adelantó que la producción de la segunda temporada ya estaba en marcha.

Si bien Dong-hyuk confesó que inicialmente estuvo muy dubitativo respecto a dar continuidad a la trama (aseguró que el guion de los primeros dos episodios de la primera temporada le tomaron una elaboración de meses), finalmente cedió a la tentación de regresar al sádico mundo en el que transcurre la historia.

Todavía no hubo, sin embargo, ningún anuncio respecto de la posible fecha de estreno -ni tampoco detalles de la trama- de esa esperada segunda temporada. El gigante del streaming pagó 21,4 millones de dólares para la ejecución de los nueve episodios de la primera entrega, según informó el medio Bloomberg. En los primeros capítulos, 456 jugadores se enfrentan a diversos retos para lograr llevarse un multimillonario premio.

En diálogo con LA NACION, el creador, director y guionista de la producción, Hwan Dong- hyuk, explicó cómo se gestó la popular ficción: “Lo primero que quisiera compartir es que tengo la esperanza de que los espectadores puedan reflexionar que no somos caballos de carrera. Estamos viviendo en una sociedad muy competitiva, que nos obliga a esforzarnos mucho y por momentos actuamos como si fuéramos las piezas de un tablero. Realmente confío en que la gente se dé cuenta que no somos eso, sino que somos seres humanos. Creo que es hora de preguntarnos por qué vivimos así, quiénes nos llevaron a este sistema y si nos sirve. Espero que estas preguntas tengan impacto en los espectadores y que podamos reflexionar. Otro aspecto que también me importa destacar es que realmente necesitamos empezar a confiar los unos en los otros. Vivimos en una sociedad muy desafiante, en la que pareciera que siempre necesitamos ganarle al otro. Nosotros percibimos nuestro entorno como si estuviera lleno de competidores y no de personas en las que podemos confiar, o de las que podemos depender, pero si seguimos así, en fin de cuentas, solo nos quedará un mundo en el que sobrevivirá un grupo muy reducido. Por todo esto, espero que paremos y empecemos a pensar en ser más solidarios. En uno de los episodios se habla sobre si podemos confiar en el otro, aún en el marco de un juego mortal, y un personaje dice que él sí confía. Necesitamos empezar a confiar en la gente que nos rodea, y en nuestra humanidad”.

En las últimas semanas, los Premios SAG recayeron en los actores Lee Jung Jae y Jung Ho-yeon, protagonistas de la serie. Los intérpretes coreanos se transformaron en embajadores instantáneos de la producción audiovisual de su país, tal y como en 2019 lo hicieron los intérpretes de la ganadora del Oscar Parasite.