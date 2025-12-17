Una por una: las series y películas de Netflix más vistas por los argentinos este 2025

Se acerca la despedida de 2025 y es inevitable pensar en cada uno de los momentos que nos acompañaron en el año. Horas sentados frente al sillón, ‘maratoneando’ solos, con amigos o en familia, Netflix se convirtió en una gran compañía. A raíz de esto es que el gigante del streaming dio a conocer la lista de las producciones más elegidas por los argentinos durante el año, esas que se ganaron un lugar en los corazones de cada uno.

Si no las viste, es un buen momento para liberarte de planes y sumergirte con el mejor contenido de la N roja.

Series hechas en Argentina que cautivaron al público

1. El Eternauta

La serie se consolidó como un fenómeno global en el primer semestre de 2025, ya que lideró el Top 10 argentino por seis semanas y alcanzó el éxito mundial al estar cinco semanas en el Top 10 global de habla no inglesa, lo que le permitió llegar a ser lo más visto en 88 países y acumular 29 millones de visualizaciones. Además, fue reconocida por el Senado de la Nación Argentina y se posicionó entre lo más buscado en Google Argentina en la categoría de entretenimiento.

Sinopsis : todo comienza cuando una misteriosa nevada mortal termina con la vida de la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. En ese contexto, Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Pero todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es apenas la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que invadió la Tierra. Para mantenerse vivos, tienen que resistir y luchar juntos: nadie se salva solo. Duración: seis episodios. Ver El Eternauta.

El Eternauta, en Netflix: el tráiler de la serie con Ricardo Darín

2. En el barro

La primera temporada de En el barro fue un éxito regional y global; se mantuvo cuatro semanas en el Top 10 mundial de series de habla no inglesa e ingresó al Top 10 de 55 países. Además de dominar el Top 10 en Argentina y países vecinos por seis semanas, la canción original “7 Vidas” de María Becerra superó los 13 millones de reproducciones en Spotify y fue galardonada con el Martín Fierro.

Sinopsis : cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

En el barro, tráiler oficial

3. Envidiosa, temporada 2 y 3

La serie Envidiosa estrenó dos temporadas este año. La temporada 2 se mantuvo tres semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, y lideró el Top 10 local de series en Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. La temporada 3 alcanzó el Top 10 de series en 12 países en la semana de su estreno y permaneció tres semanas consecutivas en el Top 10 global de series de habla no inglesa.

Sinopsis, temporada 2 : Vicky se encuentra tironeada entre dos caminos posibles: casarse y construir un proyecto de familia con Dani, o permitirse explorar un vínculo con Matías. Por momentos, esa vida de country con la que tanto soñó ya no le parece tan atractiva, pero el deseo que le despierta la posibilidad de un nuevo amor la aterra. Más neurótica y brotada que nunca, empieza a ir y venir entre ambos mundos sin querer soltar ninguno de los dos. Desesperada, deberá tomar una decisión y enfrentarse a las consecuencias. Duración: 11 episodios. Ver Envidiosa.

Envidiosa 2, adelanto

Sinopsis, temporada 3 : tras reconciliarse con sus inseguridades, Vicky se enfrenta a preguntas sobre la vida en pareja, los celos, la maternidad y la posibilidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo. Duración: diez episodios. Ver Envidiosa 3.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

4. División Palermo 2

Cada temporada de la serie creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky permaneció en el Top 10 de series en Argentina por seis semanas.

Sinopsis : en la segunda temporada, la Guardia Urbana crece, por lo que el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca y, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Santiago Korovsky. Duración: 2 temporadas. Ver División Palermo 2.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

5. Atrapados

La miniserie de Netflix, que adapta el libro de Harlan Coben, tuvo un gran éxito: permaneció cuatro semanas en el Top 10 de series en Argentina y alcanzó el Top 10 global de series de habla no inglesa en 77 países en su semana de estreno. Además, se posicionó como una de las producciones más vistas de Netflix en el primer semestre del año con un total de 18 millones de visualizaciones.

Sinopsis : una periodista, reconocida por haber atrapado a varios criminales, investiga la desaparición de una joven. Hay varios sospechosos y todos ellos ocultan secretos. Duración: 6 episodios. Ver Atrapados.

Atrapados, tráiler oficial

Los títulos que los argentinos eligieron del mundo

1. Adolescencia

La serie británica estuvo siete semanas en el Top 10 de series de Argentina.

Sinopsis : el mundo de una familia da un vuelco tras el arresto de su hijo de 13 años, acusado de asesinar a una compañera. Los cargos en su contra los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de todo padre. Duración: cuatro episodios. Ver Adolescencia.

Adolescencia - Tráiler oficial Netflix

2. El juego del calamar 3

La serie surcoreana se mantuvo cinco semanas en el mismo ranking. Tanto El juego del calamar como Adolescencia se ubicaron entre los shows más buscados del año en Argentina en la categoría entretenimiento de Google del año.

Sinopsis : tras perder a su mejor amigo en el juego y quedarse sin esperanza por culpa del Líder, que ocultó su verdadera identidad para infiltrarse en el juego, Gi-hun continúa empeñado en ponerle fin a eso. Sin embargo, el Líder planea su siguiente movimiento y las decisiones de los supervivientes derivan en consecuencias cada vez peores a medida que avanzan las rondas. Duración: seis episodios. Ver El juego del calamar 3.

El juego del calamar tercera temporada, tráiler oficial

3. Merlina 2

La serie protagonizada por Jenna Ortega estuvo ocho semanas en el Top 10 de series en Argentina y alcanzó el primer puesto en la semana de su estreno.

Sinopsis : en esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: cuatro episodios. Ver Merlina 2.

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

4. Stranger Things 5

Como adelanto del estreno de la última y quinta temporada, las cuatro entregas anteriores de la serie lograron ubicarse en el Top 10 de series de Argentina entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre.

Sinopsis : otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.