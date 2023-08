escuchar

En un nuevo programa de LAM por la pantalla de América se vivió un momento muy duro cuando Yanina Latorre -quien está conduciendo el ciclo en reemplazo de Ángel de Brito- informó que Silvina Luna debió ser trasladada a terapia intensiva nuevamente , dado que su cuadro se complicó en las últimas horas . Al escuchar lo que está padeciendo la modelo, Marixa Balli, panelista del programa de espectáculos, se quebró en vivo y no pudo contener las lágrimas.

“Me da mucha pena lo que le está pasando a Silvina”, expresó Balli con la voz entrecortada. “Me da pena que una chica tan joven tenga que atravesar esta situación y la verdad es que no entiendo a la justicia”, añadió, para luego insultar a Aníbal Lotocki, el médico que operó a Luna en 2011. Ese año, la modelo se sometió a una cirugía estética de aumento de glúteos. Posteriormente, manifestó que sentía un dolor en la zona, y tiempo después recibió el diagnóstico de una insuficiencia renal e hipercalcemia. Las investigaciones sobre su cuadro revelaron que la enfermedad se desencadenó como consecuencia de la colocación de una sustancia llamada metacrilato, durante la intervención que le hizo Lotocki.

Lotocki fue denunciado por mala praxis por Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, y en 2022 recibió una pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación, pero la condena se mantuvo en suspenso. El mes pasado, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación dejó firme su inhabilitación para ejercer la medicina.

Respecto a esto, Balli remarcó: “Alguien elige entrar al quirófano para embellecerse... No entiendo”. Luego, habló sobre el hermano de Luna, Ezequiel, y el difícil momento que está pasando, ya que sus padres fallecieron años atrás. “Es un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor, yo no soy amiga de Silvina, pero no entiendo cómo un cirujano puede hacer esto , y ahora el hermano que tiene que tomar una decisión tan determinante, algo que te queda grabado en la piel”, expresó, muy quebrada. “Tengo enojo con la justicia, con este país”, agregó y recordó a su hermano, quien murió luego de que un conductor alcoholizado cruzara en rojo y lo atropellara con su moto cuando él estaba cruzando la senda peatonal.

Se complicó la salud de Silvina Luna este jueves instagram.com/silvinalunaoficial/

En 2020, Balli había hablado de lo que sucedió con el responsable. “Hubo un juicio abreviado que aceptó el fiscal, Eduardo Medina, y luego el juez Marina, que arregló con la otra parte. Y teniendo todo a favor, le dieron tres años de cárcel en suspenso”, contó la panelista. “El tipo ya tenía antecedentes porque en el 2015 lastimó aunque no mató, también con su moto. No le sacaron ni el registro de conducir. Para colmo me quiso dar en compensación la moto con la que asesinó a mi hermano”, relataba con crudeza en Hay que ver, el ciclo que entonces se emitía en El Nueve.

La salud de Silvina Luna se complicó en las últimas horas

Luego de unas semanas sin novedades sobre su estado, esta tarde la periodista Andrea Taboada informó que a la modelo la habían trasladado de nuevo a terapia intensiva en el Hospital Italiano.

“Lamentablemente, tengo que decirles que Silvina Luna hoy a las 9.30 de la mañana volvió a terapia intensiva”, comunicó la panelista en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por América, DDM. “Quiero ser muy cuidadosa porque estábamos hablando de la salud. En realidad fue muy difícil que su cuerpo pudiera aceptar el tema de caminar con la kinesióloga. Entonces, lo que decidieron para tener mejor cuidado fue que vuelva a terapia intensiva”, sumó la panelista.

Esta noche, en LAM, Ángel de Brito, quien tiene diálogo directo con el hermano de Luna, le envió la misma información a Latorre, quien abrió el programa comunicando la situación. “Les quiero contar que hoy hablé con Ángel, como todos saben, es el único que habla con el hermano de Silvina, quien no habla con nadie más. Él estaba bastante mal y triste (...) Lo cierto es que ella tiene mucha agua en los pulmones. Por eso volvió a terapia intensiva. Ya no está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, el estado es muy crítico y está muy delicada”, contó Latorre.

Asismo, leyó al aire un mensaje de De Brito, quien amplió la información: “Está con una sonda en terapia, atrofia muscular y agua en los pulmones. Está sedada. Están esperando el momento para ponerle el respirador, esperando hasta el último minuto. La están alimentando con sonda y el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”.

LA NACION