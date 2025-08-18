Qué dijo Pamela David sobre Karina Milei que desató una polémica

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció que iniciará acciones legales contra la conductora Pamela David, luego de que dijera que usaba un reloj Rolex valuado en 35.000 dólares. Ante eso, calificó el hecho como parte de una campaña sucia. Horas más tarde, David le pidió disculpas públicamente, pero no logró convencer del todo a la hermana del Presidente.

¿Qué dijo Pamela David sobre Karina Milei?

La controversia comenzó a partir de las declaraciones de la presentadora televisiva en un video que la propia funcionaria difundió. En el fragmento, Pamela David cuestiona el origen de un supuesto accesorio de lujo de la secretaria general de la Presidencia.

“Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina”, afirma David en la grabación. La conductora agrega una reflexión sobre la capacidad económica de la hermana del Presidente: “Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares”.

Pamela David afirmó que la secretaria general de la Presidencia posee un reloj Rolex de 35.000 dólares

La presentadora también sugirió un blindaje mediático en torno a la funcionaria. “Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”, aseveró David en el clip.

La respuesta de Karina Milei y el anuncio de acciones legales

“Es falso”, escribió Karina Milei de forma contundente en su publicación y vinculó las declaraciones con prácticas de la política tradicional. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, señaló.

“Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo”, expresó Karina Milei en la red social X

En el mismo posteo, confirmó las medidas que tomará. “Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió la hermana del Presidente. “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, concluyó.

Marcha atrás: las disculpas de David y la dura respuesta de Milei

Horas después del anuncio de acciones legales, la conductora utilizó la misma red social para retractarse. En un mensaje dirigido a la cuenta de Karina Milei, David admitió su error. “Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, escribió.

En el mismo posteo, aseguró que se rectificaría públicamente: “Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”.

El pedido de disculpas de Pamela David en la red social X

La respuesta de la secretaria general de la Presidencia no tardó en llegar. Si bien aceptó las disculpas, lo hizo con condiciones y extendió sus críticas. “Espero la aclaración de mañana en tu programa, Pamela. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira”, replicó.

La funcionaria también la acusó de haber difamado al Presidente en los últimos dos años “con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos” y concluyó: “Todas las veces que operaste en favor de ellos, fue en perjuicio del pueblo argentino. Te mando un beso”.

La Secretaria de la Presidencia no se mostró del todo conmovida por el pedido de disculpas

Cuál es el reloj que usa la secretaria general de la Presidencia

Karina Milei acompañó su descargo con fotografías para demostrar cuál es el reloj que utiliza habitualmente. La funcionaria detalló la marca y el valor del accesorio para refutar la información difundida por Pamela David.

“El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia”, explicó.

La hermana del Presidente aseguró que compró el accesorio mucho antes de la carrera presidencial de su hermano

Para sostener su versión, compartió una imagen actual de su muñeca y otra fotografía junto a su hermano, anterior a su llegada al gobierno, donde se observa el mismo reloj. “Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, puntualizó.

La intervención del Presidente, Javier Milei

El presidente Javier Milei también se refirió al tema en la misma red social minutos después de la publicación de su hermana. El mandatario respaldó a la secretaria general de la Presidencia y criticó con dureza a la conductora. “DESENMASCARANDO AQUÍ A UNA MENTIROSA Y A UNA OPERADORA. Los kukas no pierden sus mañas...CIAO!”, escribió el jefe de Estado.

El presidente Javier Milei calificó a David de “mentirosa y operadora” en su cuenta de X

El mensaje presidencial fue replicado por otros dirigentes libertarios y por la militancia digital afín al gobierno en una cerrada defensa de Karina Milei y fuertes críticas hacia Pamela David.

