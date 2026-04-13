El desgarrador posteo con el que Analía Franchín despidió a su mamá: “Esos ojos adormecidos por tanto dolor”

Analía Franchín se volcó a sus redes sociales y, a través de un desgarrador mensaje, despidió a Amalia, su mamá, quien murió el sábado pasado a los 88 años como consecuencia de un shock séptico. “Te perdono y perdóname”, escribió junto a una serie de fotos familiares.

En varias oportunidades, Franchín contó su dura historia familiar, marcada por la depresión de su mamá y por la adicción de su hermana. En su dolorosa despedida, la periodista destacó las luchas de Amalia pero también su presencia y su amor.

“Hoy te me escurriste entre los dedos, mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele”, arrancó la periodista el posteo que ayer publicó en su cuenta de Instagram. “Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubisima a la que solo maltrataban”, continuó.

“Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff... Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida”, destacó.

“Como te dije hoy cuando ya sabía que se venían tus últimos latidos: Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo), gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste”, enumeró. Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansá. Encontrá la paz”, cerró el mensaje.

Entre las postales que Franchín eligió para mostrar un poco más de su intimidad y su familia, se puede ver a Amalia a través de los años: junto a ella cuando era una niña, en viajes, con su nieto o en algún evento. El posteo se llenó de mensajes de apoyo, entre los que se destacaron el de la actriz y directora Dolores Fonzi, el de los conductores Santiago del Moro, el de Georgina Barbarossa, Marley y Verónica Lozano, el de Gastón Pauls y los de sus colegas Nancy Pazos, Rodrigo Lussich, Marcela Tauro y Marisa Brel.

La dura historia familiar de Analía Franchín

Analía Franchín relató uno de los momentos más duros que vivió con su familia (Fuente: Telefe/Captura de video)

Analía Franchín habló en varias oportunidades de su dura historia familiar. En 2023, tuvo un mano a mano con Barbarossa en La Peña de Morfi. Allí, se sinceró acerca de diferentes cuestiones personales y, en especial, expuso un costado poco conocido en los medios sobre la adicción de su hermana Sandra y la vida de su madre.

“Mi mamá primero pasó por un periodo de depresión muy grande, fue muy difícil, muy difícil para todos porque ella, pobrecita, no la estaba pasando bien. No siempre caés en las manos del mejor psiquiatra. Entonces, tuvo un periodo muy feo. Pensábamos: ‘¿En un momento habrá que internarla?’. A la hora de hacerlo fue muy duro y después, cuando mi mamá se puso bien, mi hermana, la más grande, empezó… Bueno, como ustedes saben que yo la he ayudado mucho con su tema de adicción”, confesó.

Analía contó cómo tuvo que afrontar su mamá la vida con dos hijas pequeñas cuando no tenía plata para mantenerlas. “Mi mamá, como se quedó sola con ellas dos, las tuvo que dejar en casa de familiares. Mi mamá trabajaba con cama adentro. Era la única manera de alimentar a mis hermanas, porque mi abuela, en su momento, le cerró la puerta y dijo: ‘No tenés leche y lo lamento, ¿para qué te casaste con ese estúpido?’”.

“Mi mamá se encargó de mis hermanas, las puso en casas de familiares, se fue a trabajar y creo que esas cosas, al después no haberlas hablado, se agrandan. Además, mis hermanas ya cargaban con el abandono de un padre que se fue de un día para el otro, y después la mamá que estaba trabajando. Por lo tanto, cuando esas cosas no se hablan en la familia, para mí van haciendo un agujero que te va carcomiendo por dentro como si te agarrara una bacteria y te fuera carcomiendo”.

En junio de 2024, Sandra, de 61 años, murió mientras se encontraba internada por una neumonía que se complicó.