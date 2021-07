El Mago sin dientes: “Me ofrecieron postularme para las elecciones”

Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago sin Dientes, contó que le ofrecieron postularse para las próximas elecciones legislativas. “Me llamó una legisladora y me dijo que lo piense”, compartió.

En diálogo con la periodista Fernanda Iglesias en su programa de Mucha Radio (FM 94.7), Esto no es Hollywood, Cabaleiro explicó que su ideología sigue alineada a la de Juntos por el Cambio, pero que prefirió declinar el ofrecimiento porque no se siente capacitado. “Me han llegado propuestas para ofrecerme candidatura para las legislativas para Cambiemos. Me llamó una legisladora. La verdad es que lo mío es el humor, yo nunca tuve un cargo y tampoco quiero un cargo ahora, no estoy preparado para cumplir ese rol”, dijo taxativo.

El humorista reveló que le dieron un tiempo para pensarlo y analizar la propuesta, pero que su negativa fue inmediata. “No necesito pensarlo, se tiene que elegir un candidato para ver lo que va a hacer, yo voy a seguir haciendo humor, y si me llamaron es porque soy popular. Yo no quiero que me elijan para tener publicidad gratis”, manifestó, y sumó: “Yo quiero que este país salga adelante pero está complicado. Espero que salgamos adelante de una vez”.

La crítica a Hernán Piquín por su incursión en la política

La Academia: mientras Luciana Salazar criticaba a los famosos que aparecen en las listas electorales, Hernán Piquín reveló que se postula para concejal Prensa LaFlia

En relación a la incursión de figuras famosas en la política, El Mago sin Dientes fue muy duro con el reciente anuncio de Hernán Piquín, quien compartió en “La Academia” -el certamen de talentos de ShowMatch que conduce Marcelo Tinelli por eltrece- su precandidatura a concejal por el partido de Pilar. “No puedo entender que Piquín sea precandidato”, expresó. “Hace un año se estaba yendo a vivir a España”, añadió.

El bailarín habló con Tinelli sobre su incorporación en el tercer lugar de la lista de concejales de Pilar en Avanza Libertad, el partido que lidera José Luis Espert. “Voy como candidato a concejal de Pilar. Voy a acompañar a Juan Martín Tito. Lo conozco hace diez años, es un abogado, trabaja y vive en Pilar. Él siempre ha trabajado con el pueblo y está muy presente en todo. Yo quiero llevar la cultura a Pilar, estoy en la parte de cultura, quiero que el teatro tenga actuaciones y quiero hacer un festival de verano”.

Sus declaraciones generaron un ida y vuelta en la pista con Luciana Salazar, participante del reality, quien había manifestado que los famosos deberían prepararse más antes de sumarse a las listas, pero lo diferenció a Piquín, jurado del certamen. “Está muy bien, vos vas por el lado de la cultura. Pero me parece que hay gente que necesita instruirse un poco más y tener una idea. Es mi pensamiento”.

La tragedia que sacudió su vida

El mago junto a Ana María Patricelli, en la fiesta de 15 años de la hija de la empresaria, quien falleció en 2020 y significó un duro golpe para el artista Instagram: @magosindientes

El año pasado, en el día en que su exnovia, Ana María Patricelli, hubiera cumplido 50 años, Cabaleiro le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. “En este día tan especial de tu cumpleaños se te extraña muchísimo. Te recuerdo con todos los momentos vividos, soñados y compartidos juntos, siempre los recordaré con todo mi corazón. Besos al cielo. Besos, besos, besos”, escribió el animador en su Instagram, donde acompañó las palabras con una foto en la que se los podía ver a ambos sonriendo.

Patricelli fue encontrada muerta el 21 de julio de 2020 en su departamento, en el barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue hallada sin vida en su habitación. En el lugar también se encontraron pastillas y alcohol. Desde 2016, Cabaleiro y Patricelli se mostraban como íntimos amigos en las redes sociales, vacacionaban juntos en Mar del Plata y compartían salidas.

En cuanto al presente del animador, el humorista contó que se encuentra muy feliz trabajando el Circo Luxor y en su reciente aparición en ShowMatch. “Marcelo es una persona muy generosa y afectuosa. Él sabe que el estar ahí nos suma a nuestras carreras personales”, aseguró.

LA NACION