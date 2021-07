La Academia: Luciana Salazar criticó a los famosos en política, y Hernán Piquín contó que se postula a concejal

La responsable de abrir la pista del martes en “La Academia”, fue Luciana Salazar. La modelo, acompañada por Jorgito Moliniers, llegó al piso de ShowMatch para interpretar “Yesterday”, ante la atenta mirada de Marcelo Tinelli y el jurado. Y fiel a su estilo, Salazar disparó un comentario lapidario contra los famosos involucrados en listas políticas, momento en el que Hernán Piquín contó que figura en una lista para concejal.

Cuando la recibió, Tinelli le preguntó sobre las elecciones, y ella expresó: “Me interesa mucho la interna, la pelea en Provincia entre Santilli y Manes, se van a sacar chispas”. Luego llegó la instancia del canto, y Salazar un poco nerviosa, confesó: “Es la primera vez que canto en vivo”. Sin embargo, al momento de interpretar el clásico de los Beatles, sorprendió a todos los especialistas con su voz.

Antes de darle su devolución, Ángel de Brito le preguntó qué opinaba sobre la presencia de tantos famosos en las listas a candidatos. Muy filosa, Salazar respondió: “La verdad, yo creo que lamentablemente falta gente idónea. Entrar porque sos conocido o famoso, no me parece que esté bien, hay que prepararse, porque tener un cargo público es una responsabilidad gigante. Y yo creo que muchos no miden eso. Llegar a la gente me parece perfecto, pero hay que tener una base, tener cultura, en este caso son diputado o senadores, y vos tenés que presentar leyes, proyectos, me parece que hay que instruirse”. En ese momento, de Brito se refirió a ejemplos como el de Cinthia Fernández o Roberto García Moritán, y Tinelli agregó que incluso Hernán Piquín iestaba como candidato a concejal.

El bailarín explicó su inclusión en dicha lista, y detalló: “Voy como candidato a concejal en el partido de Pilar. Voy a acompañar a Juan Martín Tito, lo conozco hace diez años, es un abogado, trabaja y vive en Pilar. Él siempre ha trabajado con el pueblo, está muy presente en todo, y es en la lista de Espert. Estoy en ubicación número tres. Yo quiero llevar la cultura a Pilar, estoy en la parte de cultura, quiero que el teatro tenga actuaciones, quiero hacer un festival de verano”.

Sin ánimo de entrar en polémica con Piquín, Salazar concluyó: “Está muy bien, vos vas por el lado de la cultura. Pero me parece que hay gente que necesita un poco más de instruirse, de tener una idea, es mi pensamiento”.

En la devolución, Salazar recibió los elogios por parte del jurado, quienes destacaron que ella logró construir un clima muy afín al espíritu de la canción. Y con un total de 26 puntos, la modelo tiene asegurado su lugar en la próxima ronda.

LA NACION