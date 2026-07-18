El drástico giro en la batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara que favorece a la conductora

La semana de Mauro Icardi viene de mal en peor. Luego de varios rumores y especulaciones sobre su futuro deportivo, tras cuatro temporadas como ídolo del fútbol turco, dejó de pertenecer oficialmente al Galatasaray y no hay certezas de dónde continuará su carrera. A eso se sumó que la justicia habría establecido, a modo de multa por los retrasos, un aumento en la cuota alimentaria que debe pagar por sus dos hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara.

“Se ajusta la manutención de las niñas”, anunció Marina Calabró en la emisión del viernes 17 de julio de Primicias Ya (América TV). Indicó que originalmente debía pagar 30 mil euros por mes y ahora deberá abonar 45 mil euros mensuales. “Esto tiene que ver con una suerte de punitorio”, advirtió e hizo énfasis en que, como Icardi adeuda el pago desde abril, el juez decidió “aplicar una multa” por los meses de abril y mayo. “Debe 90 mil euros. Tenemos entonces una cuota que se incrementa en un 50 por ciento y Wanda espera la actualización de mayo en adelante”, sostuvo.

Según revelaron en Primicias Ya (América TV), la justicia dispuso un aumento en la cuota alimentaria que debe abonar Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

“Es una gran victoria para Wanda porque esta era una de las grandes luchas entre ellos dos”, sumó Damasia Ochoa. Y en esta misma línea sumó información compartida por Ana Rosenfeld, abogada de la conductora, respecto a la situación legal del futbolista y su deseo de que sus dos hijas vuelvan a vivir con él a Turquía. “Hoy se va a declarar abstracta la restitución, ya que Mauro no tiene trabajo en Turquía porque ya no pertenece más al Galatasaray y esa era su gran justificación”, señaló la panelista.

Cabe recordar que días atrás Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) que Icardi había presentado en el juzgado su nuevo contrato laboral para habilitar su regreso a Estambul. Dijo que firmó como influencer de un centro de estética ubicado en Estambul que ofrece tratamientos capilares, dentales y estéticos, por un salario total de 100 mil euros por tres meses de trabajo, siempre y cuando cumpliera con los requisitos de hacer contenido, visitar las instalaciones dos veces al mes y “comportarse de manera profesional y abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la reputación o prestigio de la compañía”.

Mauro Icardi se quedó sin club: la despedida que le hizo el Galatasaray

No obstante, esta semana el panorama cambió drásticamente. A través de un video en el que repasaron sus cuatro temporadas en el club, campeonatos y goles, Galatasaray anunció la salida de su capitán. “Querido Mauro, hoy no hablamos de despedida, sino de herencia. Que ya no vistas la camiseta del Galatasaray no cambiará el lugar que ocupás en nuestros corazones. Porque conquistaste el trono en el corazón de todo galatasaraylı, desde los siete hasta los 70 años (...) Ya no sos alguien que escribió su nombre con letras de oro en la historia del club, sino un valor que vivirá para siempre entre las leyendas inolvidables del Galatasaray”, expresaron.

Hasta el momento, el delantero de 33 años, que se encuentra de vacaciones en Miami con su novia María Eugenia “China” Suárez, no se pronunció al respecto. Asimismo, tampoco hay certezas del destino que elegirá para continuar su carrera deportiva.