Wanda Nara vació su casa de Milán y se deshizo de los muebles de Mauro Icardi

Luego de terminar con las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara armó las valijas y emprendió un viaje a Italia junto a Martín Migueles, con quien está en pareja desde octubre de 2025. Además de disfrutar del Viejo Continente, la conductora del reality de cocina aprovechó la ocasión para remodelar una de las casas que compartía con Mauro Icardi.

Martín Migueles y Wanda Nara hicieron una escapada romántica a Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando”, escribió sobre la imagen que publicó este martes en sus historias de Instagram, cuenta en la que acumula 17.6 millones de seguidores. En la instantánea dejó ver un verdadero cementerio de muebles y recuerdos apilados en el jardín de la propiedad. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue un objeto cargado de historia: el imponente respaldo de cama capitoné en color crudo, que aún conserva bordado en el centro un monograma con las iniciales ‘W’ y ‘M’ entrelazadas.

Wanda Nara tiró el imponente respaldo de cama capitoné en color crudo, que aún conserva bordado en el centro un monograma con las iniciales ‘W’ y ‘M’ entrelazadas (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Aquel detalle no pasó desapercibido, ya que simboliza el cierre definitivo de su historia con el exfutbolista en esa casa. Al sacar el mobiliario del dormitorio principal al exterior, Wanda dejó en claro que la remodelación no es solo estética, sino una limpieza emocional necesaria para habitar ese espacio.

Entre los objetos destinados al descarte o la donación, también se pudo observar una colorida máquina de arcade de las Tortugas Ninja y varios muebles de diseño que parecen haber cumplido su ciclo. Con este gesto, la mediática demostró que, tras el éxito de MasterChef Celebrity, su prioridad ahora es poner orden en su patrimonio europeo y transformar lo que alguna vez fue un nido de amor en un refugio totalmente nuevo.

Sin embargo, aquel no fue el único sugerente posteo que la mediática realizó durante las últimas horas. A través de las instantáneas, se la vio posar de espaldas, frente a un espejo junto a Migueles, a quien presentó como el encargado de ponerla “en forma”. Pero los ojos de sus seguidores se posaron en un detalle del fondo: un encuadre preciso que transformó el logo de Armani en la palabra “maní”, “casualidad” que reflotó la polémica declaración que la empresaria de cosméticos hizo en agosto pasado ante las cámaras en el aeropuerto, cuando ironizó sobre su situación sentimental al aludir a una supuesta campaña publicitaria de dicha legumbre, en una clara indirecta hacia el padre de sus dos hijas.

El sugerente posteo de Wanda Nara junto a Martín Migueles (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

El imperio inmobiliario de Wanda Nara en Italia

Mientras desarrolla su carrera entre Argentina y Europa, Wanda Nara no descuida sus refugios en Italia, país que considera su segundo hogar:

1. El penthouse de Milán

Ubicado en la zona más moderna y costosa de Milán, este departamento es el corazón de su actividad en la ciudad. Cuenta con una increíble piscina privada en la terraza con vista a los rascacielos y una zona de parrilla profesional.

Wanda Nara mostró cómo quedó su departamento en Milán

2. “Villa Icardi” en el Lago di Como

Es, quizás, su propiedad más fotografiada y exclusiva. Situada en una de las zonas más codiciadas por las celebridades mundiales, esta mansión -la cual le regaló Mauro Icardi en 2018- de estilo clásico tiene tres pisos con vista panorámica al lago y muelle propio para sus embarcaciones.

El interior de la casa de Wanda Nara en Lago Di Como

3. La casa de campo en Galliate

Para un perfil más familiar y relajado, Wanda cuenta con una casona en las afueras de Milán. A diferencia del minimalismo de su penthouse, esta casa destaca por su arquitectura rústica, techos de madera y amplios jardines. La misma que está remodelando.