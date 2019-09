El mensaje de amor de Laura Fernández a Nicolás Cabré

La pareja sigue dando pasos firmes, conviviendo, cada vez más cerca de la posibilidad de formar una familia Crédito: Marcelo Gómez - LA NACION

En esta pareja trabajo y amor van de la mano. Nicolás Cabré y Laura Fernández llevan poco más de un año juntos, pero su noviazgo avanzó a pasos agigantados, al punto que hace siete meses decidieron comprar una casa juntos y apostar por la convivencia. Además, la pareja es la protagonista de la obra de teatro Departamento de Soltero, y pasa muchas horas junta .

La bailarina y actriz no duda en manifestarle su amor a Cabré en las redes sociales. Esta vez, le dedicó un romántico mensaje donde le confiesa su admiración.

"Es hermoso compartir escenario con vos. Te amo y te admiro. Nos sacaron esta foto espiando desde un agujerito en la escenografía", escribió Fernández en su Instagram junto a la imagen en la que se los ve en una de las escenas, en el Teatro Lola Membrives.

Laurita y Nico se conocieron en Sugar, donde la bailarina comenzó como reemplazante de Griselda Siciliani y después terminó siendo elegida como la protagonista durante toda la temporada. Sobre el escenario ocurrió el flechazo, y aunque en un principio intentaron negar la química entre ellos, ya en septiembre del año pasado se los veía de la mano caminando juntos.

Después llegó la oportunidad de un protagónico compartido, idea a la que se resistieron por temor a que la combinación de lo laboral con lo sentimental se convirtiera en una complicación que sólo desgaste la pareja. Después de reflexionarlo decidieron que iban a aceptar el proyecto. En este sentido, Cabré le dijo a LA NACION en una entrevista: " Encontré una tranquilidad que desconocía y me di cuenta que, en vez de ser algo negativo, el compartir el trabajo con ella es lo que hoy me hace feliz, es lo más lindo de esta experiencia y, además, el papel era sin dudas para Laura".

En la misma nota, Fernández ya había confesado su admiración por su novio: "Es un placer trabajar con Nico, soy su fan número uno". A su vez, la exjurado del "Bailando" develó que no tenía en mente protagonizar nuevamente una obra de teatro. "Antes de leerla, yo trataba de ayudar a Nico a pensar con quién podría hacerla, pero luego comprendí que esa actriz era yo", sentenció.

Nicolás Cabré y Laura Fernández. Más de un año juntos, una pareja que transmite su amor sobre el escenario y en la vida real Crédito: Marcelo Gómez - LA NACION

Cabré se mostró muy enamorado de su novia en la entrevista conjunta que le brindaron a LA NACION hace tres meses: "Pienso que nuestro amor se traslada inevitablemente al escenario. Si bien estamos contando una historia, que obviamente no es la nuestra, por momentos yo la miro y me pasan cosas que con una compañera normal no me sucederían nunca. Me encanta detenerme, verla y admirarla".

La pareja sigue avanzando a paso firme. Los dos se muestran abiertos a la posibilidad de formar una familia. A tal punto que el mes pasado se volvió a rumorear con que estaban en la dulce espera, pero a los pocos días Fernández desmintió estar embarazada. En este sentido, la actriz comentó: "Con Nicolás me siento segura, en paz y en libertad. Tuve varias parejas y conocí el amor, pero nunca de esta manera. Hoy cuento con todos los condimentos para ser feliz, es la primera vez que pienso en la posibilidad de armar una familia".