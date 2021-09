El emotivo mensaje de Jairo para despedir a Agustina Posse: “Te llevaré siempre conmigo”

A 6 semanas de haber despedido a su mujer, Teresa Sainz de los Terreros, Jairo tuvo que enfrentar otra muerte en el núcleo familiar: la de Agustina Posse, quien fue pareja de su hijo Yaco González y madre de sus nietos Juana (20) y Francisco (16). La actriz, de 46 años, falleció tras pasar una semana en cuidados intensivos a raíz de un aneurisma. Ayer, la familia informó que había muerto en el Instituto del Diagnóstico, donde se encontraba internada.

Horas después de que trascendiera la noticia, el cantante eligió las redes sociales para escribir unas palabras para quien fuera su nuera. “ Querida Agustina, la vida, que con tu partida nos muestra hoy su lado más doloroso, me permitió antes, en su cara más luminosa, compartir con vos durante muchos años, hermosos momentos en los que la felicidad llenaba tu casa de risas de niños amados ”, expresó.

Y sumó: “Me quedará para siempre el recuerdo de tu risa espontánea, de tu mirada franca, del amor que entregabas en cuerpo y alma a tus hijos, de la emoción a flor de piel ante el recuerdo de tu viejo a quien tanto querías. ‘Temprano levantó la muerte el vuelo’, escribió una vez Miguel Hernández. Vos te vas joven y bella, y así te recordaré. Te llevaré siempre conmigo porque estás en el lugar que la memoria reserva para los seres más queridos. Fuiste, sos, mucho más que la madre de mis nietos ”.

Jairo se encontraba de gira por el interior del país, pero decidió suspenderla para regresar a Buenos Aires a despedir a su exnuera.

Agustina y Yaco se conocieron trabajando y estuvieron juntos casi 20 años. En 2019, ya con dos hijos adolescentes, decidieron tomar caminos separados. “Nos separamos hace un poco más de dos años. Estuvimos veinte años juntos y tenemos buena relación. Y es un papá muy presente también. Nos conocimos en Gasoleros, nos hicimos amigos hasta que nos enamoramos. Desde la primera noche que estuvimos juntos no nos separamos más hasta 20 años después”, contaba en diálogo con LA NACION semanas atrás.

Y sumaba, sobre cómo atravesó la separación en pandemia: “Me hizo bien atravesar sola el duelo de la separación, estuve muy pero muy triste y hoy estoy bien. Y creo que fue producto de ese proceso, porque no me hice la distraída, ni saqué un clavo con otro clavo, como suele decirse. Me dije: ‘ok, vamos a sufrirlo’. Hasta que un día no pasa más. Me dejé atravesar por lo que sentía, no podía hacer otra cosa. Me levantaba de la cama porque tenía que cocinarle a mis hijos. Es cierto que el tiempo cura todo”.

Dos días antes de la muerte de Agustina, Yaco había contado a LA NACION: “Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante. El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado que tuvo. Pudieron tapárselo y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles. Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño”.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Posse, muchos actores -como Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Maxi Ghione y Mercedes Funes- hicieron pública su tristeza ante la prematura pérdida. Y este viernes por la mañana, la cocinera del programa Es por ahí y actual pareja de Yaco González, Chantal Abad, rompió en llanto al hablar del tema junto a sus compañeros.

“Es un momento muy difícil para toda la familia. Algo totalmente inesperado que sucedió en el lapso de una semana. Se hizo todo lo que había que hacer, todo fue con muchísimo cuidado y amor. Toda la familia está unida”, señaló Abad, notablemente conmovida. “Estamos todos muy cerquita de Juana y Francisco, que son los seres más hermosos que pueden existir en este planeta. Por supuesto, es un momento de muchísimo dolor que nos encuentra unidos, fueron días muy intensos con mucha gente presente. Todos rodeando de amor a los chicos, a Yaco, a la familia. Es algo que va a llevar un tiempo largo, son golpes que uno no puede explicar por qué suceden estas cosas”, advirtió desconsolada.

“Ella estaba perfecta. Por eso es algo muy difícil de explicar, fue algo muy abrupto. De estar bien pasó a un dolor de cabeza, luego una descompensación, que después derivó en un montón de estudios. Se actuó con mucha inmediatez. Hasta que se confirmó el diagnóstico de un aneurisma. A partir de ahí fue una secuencia minuto a minuto”, finalizó la cocinera.