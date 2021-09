Intratables al rojo vivo, a Bake Off Argentina le falta sabor y el peor momento de Julieta Díaz

Esta semana, la televisión fue un mundo de sensaciones . El termómetro social luego del resultado de las PASO estalló en Intratables y enfrentó a Paulo Vilouta con Manuela Castañeira y Cynthia Hotton. Pase de facturas y golpes por abajo del cinturón en un momento para el olvido. Volvió Bake Off Argentina, pero el espacio vacío dejado por La Voz Argentina por ahora le queda grande, ni siquiera la presencia de Damián Betular alcanza para recuperar la gloria del pasado. En Flor de equipo, Julieta Díaz recordó el mal momento que pasó cuando le cambiaron las reglas de juego durante la filmación del videoclip “Mariposa traicionera”, de Maná.

Bake Off necesita levantar temperatura... ¡pronto! Adrian Diaz (c)

La tercera temporada de Bake Off Argentina (“El programa más dulce de la televisión”, al decir de su conductora) comenzó con bombos y platillos, pero las primeras emisiones han dejado entrever que el azúcar es edulcorante; y el brillo, colorante artificial. El jurado, sin el poderoso tridente de MasterChef Celebrity, no se anima a jugar más allá del rol nominal. Damián Betular intenta, pero no tiene un Donato De Santis o un Germán Martitegui que le devuelvan “una pared”, ni siquiera un Christophe Krywonis que pueda darse el lujo de ser más malo que él. Por supuesto que están aquellos elementos que hicieron populares a las dos ediciones anteriores, pero en su ausencia los programas de cocina experimentaron un giro hacia el show, del que Bake Off todavía no se enteró.

Nobleza obliga, también hay que destacar que el inicio tuvo un emotivo y merecido homenaje para Agustina Fontenla, participante de la temporada anterior que murió en junio pasado, luego de contraer Covid-19. “La gran ganadora en nuestros corazones fue Agus -dijo Betular quebrado por la emoción-. Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que, en cada uno de sus sueños, y en cada torta que nos traigan acá adelante, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia. Nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.

Intratables e irritables

Intratables y el regreso de las peleas y los gritos...

Que el resultado de las PASO, que las causas, que las consecuencias, que la foto de Olivos y la lucha de clases (presenciales y sociales). En Intratables, panelistas e invitados se sacaban chispas con estos temas hasta que Paulo Vilouta, enarbolando la bandera resultadista, intentó frenar las arengas de Manuela Castañeira y Cynthia Hotton de manera poco feliz: “Con respeto, lo que la gente vota hay que respetarlo, y con la excepción de Carolina Losada (también presente en el estudio), ustedes dos no llegaron al 1,5 por ciento [de los votos]. Acá la realidad es que la gente no las eligió, mirá qué fácil, así que no vengan a dar clases. Chicas, no las eligieron y punto”.

A partir de ese momento no se entendió más nada. Gritos, quejas, y la precandidata del Nuevo MAS diciéndole de todo al periodista: “¿Te ponen nervioso las mujeres jóvenes de izquierda? ¿Cobrás un bono por atacarme? Dale, rescatate un toque”. Un episodio innecesario y olvidable, que sumó luego un nuevo capítulo protagonizado por Losada y Diego Brancatelli. Una vuelta de Intratables a las fuentes, pero no las de la era Doman sino de cuando Santiago del Moro terciaba entre mediáticos y farándula.

El peor escenario

¡Eso no se hace...! Julieta Díaz y el mal momento que pasó cuando grabó el video de Maná

Tal vez muchos no lo sepan o no lo recuerden, pero a los 25 años Julieta Díaz fue la “mariposa traicionera” del video de Maná. El clip había llamado la atención en su momento por lo jugado de sus imágenes, especialmente una escena en la que la actriz se besaba con otra mujer. Lo que no está tan presente en los fans es que aquel rodaje estuvo atravesado por una situación sumamente desagradable. Esta semana, ante una pregunta de Marcelo Polino en Flor de equipo, la actriz recordó el mal momento que pasó: “Esa escena y otras así no estaban en el guion y el director decidió agregarlas. Yo en su momento discutí con él porque no se comportó bien, me presionó para eso, un poco me manipuló”.

Más acá en el tiempo, Julieta pudo cerrar el capítulo casi de casualidad: “En plena lucha del feminismo, él me encontró en un bar, se acercó y me dijo ‘Te quiero pedir disculpas por ese mal momento que te hice pasar’. Fue una situación que no estuvo buena, pero siento que de alguna manera se acercó a pedirme disculpas y creo que fue de corazón. Le dije: ‘Te tomo las disculpas, muchas gracias’. Y para mí lo limpié”. Una situación que empañó y empaña cualquier mérito artístico que pueda tener el resultado.