De Nancy Dupláa a Mercedes Funes: la triste despedida a Agustina Posse en las redes

Agustina Posse, conocida por sus trabajos en tiras como De corazón o Gasoleros, murió este jueves, a los 46 años. La actriz se encontraba internada en terapia intensiva desde la semana pasada, tras sufrir un aneurisma.

El cariño que Posse había generado en el público y en sus pares se vio reflejado en las redes sociales: no bien se confirmó la triste noticia, muchos se volcaron a Instagram y Twitter para despedirla. Uno de los mensajes más sentidos fue el de Mercedes Funes, quien días atrás había pedido una cadena de oración para ella y había publicado un sentido posteo para enviarle fuerzas a su amiga.

“Qué dolor, qué dolor, la puta madre. Qué dolor. Nos conocemos desde re pendejas. ¡Siempre me pareciste tan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un minón. La vida nos hizo compañeras de trabajo y cómplices de muchos secretos adolescentes. Nos dimos mil abrazos. Fuimos vecinas. Lloramos más de una vez en el hombro de la otra. ¡Después pasaron mil años de no vernos! ¡Qué bronca!”, comenzó escribiendo Funes.

“Por suerte existen los mensajes que nos mandábamos poniéndonos al día. Nos quedó adeudado ese encuentro. Qué bronca, qué angustia, qué nudo en el alma. ¡Qué injusto! No puede ser que te hayas ido, hermosa Agus. Que Dios te abrace. Chau, belleza. Quedás en nuestros corazones. Siempre nos sentaremos en la vereda de un exterior de verano a comer un pebete de jamón y queso”, finalizó su sentido mensaje, junto a una foto de ambas.

Nancy Dupláa, Walter Quiróz, Patricia Palmer y Gabriel Corrado reaccionaron al mensaje de Funes. “¡Qué dolor! Que descanses en paz, querida”, comentó Arturo Puig, al tiempo que Paola Krum también expresó su tristeza.

Dupláa, más tarde, posteó en sus historias de Instagram un video de la época en que compartieron el elenco de Montaña rusa, segunda vuelta. “Bonita, bonita... Tristeza infinita”, escribió.

El posteo de Nancy Dupláa para despedir a Agustina Posse instagram.com/duplaa_nancyok

“Alguna vez te dije que amaba esa foto tuya. Quiero recordarte así, Agus. Plena. 32 años de amistad. Mucha historia, muchas risas, muchos abrazos y algunas lágrimas también”, escribió Gastón Pauls en Instagram. “Recuerdo el azúcar cayendo en tu ventana, nuestras primeras charlas y tus pies abiertos al caminar. Un corazón hermoso. Buen viaje, llevás tu luz. Acá estaré recordándote. Mi abrazo al alma a Mónica, Lucía, Pamela, Yaco y tus hijos”.

Facundo Arana, quien también había publicado mensajes para enviarle fuerzas a Posse esta semana, compartió una foto de la actriz junto a un breve texto: “No lo puedo creer, Agus... Qué tristeza infinita”.

“Ay, Agus… ¡qué tristeza! No sé los años que hacía que no nos veíamos, pero tengo tantos recuerdos de tu sonrisa y de tu dulzura. Que Dios te acune, preciosa”, deseó Cecilia Milone en su cuenta de Instagram.

Maxi Ghione también utilizó en los últimos días sus redes para enviarle fuerzas a su amiga, y este jueves la despidió en su cuenta de Instagram. “¡Cómo nos reímos! Me dejaste solo fumándome a Isabel Pantoja y Ángela Carrasco. Tengo tu saco roto y tu tupper rajado. Me voy a cantar ´Amor eterno´. Y como dijo la mamá de Diego, la vida hay que vivirla para los vivos, para los muertos ya tuvimos la oportunidad. Y es así: te viví y nos vivimos lo necesario. Y voy a vivirte cantando nuestras canciones de eternos tintos madrugueros con mucho Juan Gabriel. ¡Gracias por todo, nena!”, escribió junto a una graciosa foto de la actriz.

“Siempre en mi corazón, hermosa Agustina”, publicó Graciela Tenenbaum, al tiempo que Viviana Puerta compartió el comunicado de la Asociación Argentina de Actores y sumó: “Chau, hermosa Agus”. Pamela Rodríguez, que compartió con ella el elenco de Gasoleros, escribió: “Que descanses en paz, compañera”.

La despedida a Agustina Posse en las redes Instagram.com

Diego Topa también reposteó el mensaje de actores y escribió: “Recién me entero de esta triste noticia. Agus, hermosa compañera. Mi abrazo fuerte a toda su familia y amigos”.

La despedida a Agustina Posse en las redes Instagram.com

Otros actores, como Nancy Anka, decidió despedirla en la última publicación que Posse hizo en su cuenta de Instagram: una foto de los dos hijos que tuvo con su exmarido, Yaco González. “¡Infinita tristeza! Querida Agustina, tan linda persona y compañera... ¡Que el Universo te reciba y te abrace! ¡Nos volveremos a ver!”, escribió Anka, que compartió con Posse la tira De corazón.

“Agustina, encontrarnos o hablarnos era una fiesta de sinceridad, de ese, nuestro cariño, esa sonrisa del encuentro... Nos queríamos, nos queremos, estoy muy triste... Sé que nos queremos y te seguiré en una estrella que veré”, escribió Marcela Ruiz.

“Me replanteo tantas cosas en este momento, Agus hermosa. Siento tanto tu partida... Bellos recuerdos de una época inolvidable, y hoy después de muchos años volvíamos a encontrarnos. Que en Paz descanses. Fuerza a su familia y un gran abrazo al cielo”, publicó la actriz Gisela Rietti, junto a una serie de fotos en las que se las puede ver trabajando juntas.

El autor Mario Segade recurrió a su cuenta de Twitter para escribir: “Me apena mucho la muerte de Agustina Posse. Más allá del laburo, hemos compartido tardes enteras viendo jugar a nuestros hijos al fútbol. Qué horror, pobrecita. Dios te bendiga. Mis condolencias a sus familiares y amigos cercanos”.