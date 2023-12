escuchar

Durante los años noventa, Melissa Joan Hart se convirtió en una verdadera celebridad gracias a su rol en la sitcom Sabrina, la bruja adolescente. Dicha serie se consolidó como una de las comedias favoritas del público, a la vez que Joan Hart era una verdadera figura estelar, mientras compartía salidas nocturnas con otras artistas célebres como Britney Spears, entre otras. Por ese motivo es que la actriz quedó en el recuerdo del público como una eterna adolescente, una imagen que cambió radicalmente cuando la propia intérprete contó que compuso a una abuela en una reciente ficción.

El canal Lifetime de Estado Unidos estrenó un film llamado Would You Kill For Me: The Mary Bailey Story, en el que Hart compone a Ella, la abuela de la protagonista. A raíz de una saga familiar de mujeres que se convirtieron en madres a una temprana edad, el personaje de Melissa se convierte en abuela con tan solo 47 años, los mismos que tiene la propia actriz. Y si bien la película fue lanzada en octubre de este año, estos últimos días se viralizó el rol que personificó Hart en esa historia.

Los mensajes de asombro comenzaron a multiplicarse en redes sociales, y muchos espectadores no salían de su asombro por ver a Joan Hart interpretar a una abuela. Por ese motivo, la intérprete decidió hacer una divertida reflexión en su cuenta de Instagram.

Junto a una foto de ella en la piel de la abuela Ella, Melissa escribió en Instagram: “Déjenme que les explique. Si bien estoy orgullosa de mi trabajo en mi última película, no podría estar más halagada ante ver cómo la gente no puede pensar en mí como una abuela (sin importar qué tan posible eso pueda ser a los 47 años). Y también es algo hermoso ver que algo se viraliza por una actuación y no por algo controversial”.

Por último, y en relación a sus series más populares, la intérprete remató su posteo con un ingenioso chiste: “Creo que ahora Clarissa podría explicar qué es la ayuda a los mayores o hasta sería Sabrina la bruja de mediana edad”. Desde luego que los fans de Melissa reaccionaron con mucho humor a las palabras de Joan Hart y le respondieron felicitándolo por su trabajo y por toda su carrera.

Su romance con Ryan Reynolds

Hace varios meses, Joan Hart se animó a hablar de su breve affaire con uno de los galanes más populares de Hollywood: Ryan Reynolds. La actriz estaba recordando su época como estrella de Nickelodeon cuando volvió a referirse a un tema que parece haber sido importante en su pasado. Tras confesar que por aquel entonces el drama adolescente Fifteen - protagonizado por Reynolds y Chris William Martin, más conocido como Corky Martin- era su favorito, la rubia reveló que cumplió el sueño de salir con ambos protagonistas. “Salí con Corky y tuve una ‘pequeña cosa’ con Ryan”, dijo en el podcast Hey Dude… The 90s Called!

En el marco de esa charla, ella detalló: “Trabajé con Ryan Reynolds en la primera película de Sabrina, la bruja adolescente”. A pesar de que el tema sigue causando revuelo, esta no es la primera vez que Hart habla de este romance retro. “Estábamos tan enamorados y lindos. Era adorable, un tipo muy agradable”, señaló en 2017 en un programa de entrevistas australiano, al tiempo que se lamentó por no haberse tomado esa relación con más seriedad.

Ryan Reynolds junto a Melissa Joan Hart Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

A su vez, Melissa aseguró que el Reynolds de esos tiempos era muy diferente al que conocen los fanáticos de Deadpool. “Él no era como el Ryan Reynolds que todo el mundo conoce en estos días. Era dulce, muy dulce”, rememoró con cierta nostalgia. Unos años antes, la intérprete ya había hablado de este crush en su libro Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal, donde insinuó los motivos por los cuales el vínculo no prosperó. “Tenía un novio en ese momento. Él probablemente habría sido un gran novio. Y no terminé con el otro chico, así que tal vez debería haberme arriesgado”, confesó sin ocultar su arrepentimiento.

Tras resaltar las cualidades del galán, la intérprete recordó cuándo fue la primera vez que besó a su compañero fuera del set. “Fue el último día de rodaje. Lo perseguí, me puse frente a su auto y lo besé. Luego me besé con él toda la noche”, reveló quién al otro día tuvo que llamar a su novio para explicarle todo.

A pesar de que Reynolds le regaló un reloj y fue muy dulce con ella, a Melissa le preocupaba la diferencia de edad (ella tenía 19 y él 17), motivo por el cual no se animó a comenzar una relación seria con el actor. “Vino a Nueva York a visitarme, creo que quería algo más. Pero decidí que me quedaría con mi novio”, expresó un tanto arrepentida.

