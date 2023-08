escuchar

En las últimas horas, Melissa Joan Hart fue noticia aunque no por un nuevo proyecto laboral sino por un romance de su pasado. La protagonista de Sabrina, la bruja adolescente fue invitada al podcast Pod Meets World liderado por su colega Will Friedle y, en medio de una charla llena de recuerdos, los artistas revelaron el affaire que tuvieron en los años 90.

Según sus dichos, los actores de 47 años tuvieron una breve pero intensa relación cuando eran adolescentes. “Estuve contigo en tu cumpleaños número 14 o 15. ¿Recuerdas que fuimos a un lugar que tenía esos tanques grandes que podías conducir o disparar pelotas de tenis?”, le preguntó él haciendo pensar a Joan Hart. Tras confirmar sus declaraciones, la actriz agregó: “Al final de la noche ya estábamos saliendo”.

Mientras ella advirtió que durante días se llamaron varias veces por teléfono, el actor definió ese vínculo como “un romance vertiginoso” aunque ninguno de los dos pudo recordar si alguna vez se besaron . Inmediatamente, las exestrellas de ABC hablaron de esa película que hicieron en los 90 y que por diversas razones quedó inconclusa; al igual que su noviazgo.

“Básicamente, hicimos una película juntos en los años 90 que nunca se terminó por un montón de razones muy divertidas. Creo que el director tendría que volver a reunir a su elenco para terminarla a pesar de que ahora todos tenemos casi 50 años”, expresó, entre risas. Lo que sí parece que verá la luz muy pronto es un proyecto que Friedle escribió antes de la pandemia de COVID-19 y que tendrá a Melissa como actriz. “Es un proyecto súper divertido. Estaba súper emocionada cuando leí el guion por primera vez. Pensé: ‘¡Tenemos que hacer esto! Tengo que estar en esto contigo’”, dijo la rubia.

Al parecer, tendremos que conformarnos con ver a esta dupla en la ficción ya que sentimentalmente cada uno está viviendo su propia historia de amor. Mientras que ella está casada con el rockero Mark Wilkerson desde 2003 -con quien tuvo tres hijos: Mason, de 17, Braydon, de 15 y Tucker, de 10-, él se casó con Susan Martens en 2016.

Los amores de una bruja

Melissa Joan Hart -que se hizo popular por su interpretación de Sabrina, una bruja adolescente con varios poderes- siempre fue una actriz que mantuvo el perfil bajo. Si bien tuvo aventuras con algunos colegas de la industria, estas pasaron desapercibidas o se dieron a conocer mucho tiempo después como fue el caso de Friedle.

Ryan Reynolds y Melissa Joan Hart Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Por ejemplo, en febrero de este año, la estrella confesó que tuvo “algo más que una amistad” con Ryan Reynolds cuando ambos eran adolescentes. Por ese entonces, el actor protagonizaba Fifteen, programa del que ella era fan. De hecho, en ese drama adolescente había alguien más: el actor Chris William Martin, más conocido como Corky Martin, con quien también salió. “Salí con Corky y tuve una ‘pequeña cosa’ con Ryan”, reveló en el podcast Hey Dude… The 90s Called! sorprendiendo a todos.

“Conocí a Corky en Utah o algo así, en un evento de Nick Takes Over Your School y empezamos a hablar por teléfono desde Vancouver a Orlando”, detalló respecto a su amorío con Martin. “Luego trabajé con Ryan Reynolds en la primera película de Sabrina, la bruja adolescente. La primera película que hicimos, Ryan estaba en ella”, recordó mientras aclaraba que en ese film el actor interpretaba a Seth, el chico que le gustaba.

Melissa Joan Hart se hizo muy popular por encarnar a Sabrina, la bruja adolescente en los 90

“Estábamos tan enamorados y éramos tan lindos. Era adorable, un tipo muy agradable”, señaló al tiempo que se lamentó por no haberse tomado esa relación con más seriedad. “Él no era como el Ryan Reynolds que todo el mundo conoce en estos días. Era dulce, muy dulce” , agregó con cierta nostalgia. Unos años antes, la intérprete ya había hablado de este crush en su libro Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal, donde insinuó los motivos por los cuales el vínculo no prosperó. “Tenía un novio en ese momento. Él probablemente habría sido un gran novio. Y no terminé con el otro chico, así que tal vez debería haberme arriesgado”, confesó sin ocultar su arrepentimiento.

Tras resaltar las cualidades del galán, la intérprete recordó cuándo fue la primera vez que besó a su compañero fuera del set. “Fue el último día de rodaje. Lo perseguí, me puse frente a su auto y lo besé. Luego me besé con él toda la noche”, reveló quién al otro día tuvo que llamar a su novio para explicarle todo.

A pesar de que Reynolds le regaló un reloj y fue muy dulce con ella, a Melissa le preocupaba la diferencia de edad (ella tenía 19 y él 17), motivo por el cual no se animó a comenzar una relación seria con el actor. “Vino a Nueva York a visitarme, creo que quería algo más. Pero decidí que me quedaría con mi novio”, expresó nuevamente arrepentida. La vida continuó y, si bien se han vuelto a cruzar en algún estreno o premiación, personalmente cada uno ha seguido su propio camino.

LA NACION