15 de mayo de 2020 • 13:32

Sergio Denis, quien se encontraba en coma desde hace más de un año, tras caerse de un escenario mientras daba un show en Tucumán, murió esta mañana en una clínica porteña . La triste noticia fue confirmada por su hijo Federico Hoffmann y enseguida, el mundo del espectáculo expresó su dolor en las redes. Tal es el caso de Carmen Barbieri , Miguel Ángel Cherutti y Juan Alberto Mateyko , que muy conmovidos, lo recordaron en Informados de todo.

" La verdad que es muy triste. Lo lamento mucho por los hermanos . Yo hablo mucho con Nora. Lo veía muy seguido porque Santiago estaba internado en la habitación de al lado. La familia siempre tenía esperanza, pero según los médicos la cosa venía mal. Hace mucho tiempo que Sergio estaba sin respuesta", comenzó a relatar con voz entrecortada Carmen Barbieri .

En cuanto a su relación con el músico, la capocómica recordó la temporada que compartieron juntos en Mar del Plata. "Lo conocía mucho a Sergio. Fuimos grandes compañeros (...) Trabajamos juntos haciendo revista, siempre lo acompañaba su hermano Carlos al teatro. Cuando el cantaba, nos metíamos eufóricos detrás de escena y él se reía a carcajadas, la pasábamos tan bien. Le hacíamos de todo. Nos divertíamos mucho en camarines. Tengo unas fotos tan lindas con él", señaló con cierta nostalgia.

" La gente lo amaba por eso el dolor va a ser muy grande . Pero ahora va a estar en paz descansando. Lucho mucho por salir pero creo que ahora al lado de Dios está descansando en paz. Era un ser con mucha luz, tan buena gente. Han hecho lo posible para salvarle la vida, tuvo varias operaciones, era una tristeza muy grande verlo así", agregó sobre el último año de vida del artista.

Por último, le habló a la familia del músico, quién en todo este tiempo no se movió de su lado. "La familia siempre estuvo a su lado. Sus hijos, sus hermanos y su exmujer que me la cruzaba todos los días en la clínica, iba todas las mañanas. Los médicos nos decían que éramos las únicas dos ex que íbamos", remató conmovida.

La palabra de Miguel Ángel Cherutti

La lista de famosos que se sumaron al recuerdo de Denis siguió con el testimonio de Miguel Ángel Cherutti : "Era una gran persona, un artista muy completo, querido y amado . Yo lo seguía haciendo en los shows, la gente te lo pide. Estoy muy triste porque era un tipo muy querible".

Y enseguida, hizo referencia al accidente que lo dejó en coma durante más de un año. "Yo conozco ese teatro, trabaje muchas veces allí. Muchas veces el humo y las luces no te dejan ver. Si vos no recorrés bien ese terreno previamente, a veces se puede complicar. Sergio era un tipo que saltaba, corría, se movía muchísimo. Es algo que no lo podés creer", remató.

El recuerdo de Juan Alberto Mateyko

El conductor que lo invitaba a todos sus ciclos de La movida del verano recordó los inicios de su carrera en la década del '70. "Quiero recordar a Sergio con amor, cariño y afecto. Yo empecé mi historia con Sergio. El nos visitó con uniforme de colimba porque estaba haciendo el servicio militar en Radio del Plata, era en la década del '70", comentó Juan Alberto Mateyko al tiempo que compartió un sinfín de anécdotas.

"Yo tenía mucha fe, el impacto provoca bloqueo pero hay que recordar a un grande. El tuvo oportunidad de viajar a México y prefirió la Argentina. Tuvo oportunidad de viajar a los Estados Unidos y prefirió la Argentina. Siempre era una delicia escucharlo y conversar con él", agregó dando cuenta de su gran admiración por el artista.

Y casi como una de esas casualidades de la vida, el animador contó que hace tres días compartió con la audiencia un material de Denis cantando folclore. "Hace tres días hablé con su hermana Nora sobre un material que encontró de Sergio cantando folclore. Y entre ayer y antes de ayer lo puse en la radio al aire. Quiero recordarlo con mucho respeto, se fue un grande y lo que me deja más tranquilo es que no sufrió", indicó con mucha emoción.