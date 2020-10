Oscu, conocido streamer de 21 años, le preguntó a la conductora de Canal 26 cuántos "Me gusta" necesitaría para poder tener una cita con ella. La cifra, que parecía inalcanzable, se volvió una meta cumplida en menos de 24 horas Crédito: Instagram Stories

Romina Malaspina contestó la pregunta de un seguidor sin imaginar la repercusión que tendría su respuesta. Un joven streamer de 21 años le consultó cuántos likes debería conseguir para tener un acita con ella, y la conductora de Canal 26 lo desafió sin ningún tipo de expectativa: "Un millón". El muchacho lo consiguió y revolucionó Twitter.

Todo comenzó cuando Nicolás Odetti, más conocido como Oscu, le escribió un mensaje privado a la conductora preguntándole cuántos "Me gusta" tendría que conseguir a cambio de una salida juntos. Malaspina, pensando que proponía una cifra inalcanzable, dijo "1.000.000".

La audaz conquista virtual ocurrió en Twitter donde, en menos de un día, Oscu consiguió el ambicioso objetivo con la ayuda de la comunidad.

Además de obtener su ansiada oportunidad, el músico y youtuber se posicionó como tendencia en la red social y Malaspina habló del tema en sus historias de Instagram: "Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dijo: 'Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo'. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni loco".

"Chicos, llegó en un día a un millón de likes. No puedo no cumplir, tengo que darle su cita, pero lo que pasa es que estamos en pandemia de Covid-19, o sea, no podemos romper los protocolos", agregó.

A pesar de las limitaciones del contexto actual, la conductora le prometió honrar su palabra: "Estaba pensando hacer una cita virtual. ¿Qué te parece, Oscu?". Y decidió hacer dos aclaraciones: que no aceptará más este tipo de "desafíos" o "propuestas amorosas virtuales" porque se siente "presionada" y que no accederá a un noviazgo, pero sí a charlar con él para conocerlo.

"Primero vayamos con la cita y vemos qué onda", cerró Malaspina. Por su parte, Oscu le respondió a través de sus historias: "Tengamos la cita como vos quieras y ahí vemos si te impresiona este joven galán".

¿Quién es el streamer que consiguió la cita con Romina Malaspina?

Odetti, el pretendiente virtual de la conductora, empezó su camino a la fama con el seudónimo "Oscurlod", por el que siempre fue reconocido en el mundo del streaming y YouTube, donde suele mostrar sus habilidades como gamer. En los últimos tiempos, junto con el lanzamiento de su faceta artística, decidió abreviar su apodo a "Oscu".

El joven tiene más de 800.000 seguidores en Instagram y 200.000 en Twitter. Está dando sus primeros pasos en la industria musical con temas propios y su último single, "Malibú de coco", superó las 10 millones de reproducciones en YouTube.

