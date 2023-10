escuchar

Este miércoles La Joaqui celebró su cumpleaños número 29 y en sus redes sociales mostró la intimidad del festejo. La cantante organizó primero un encuentro diurno para disfrutar junto a su círculo más cercano y luego otro evento nocturno para compartir con distintos amigos y colegas.

Si bien al principio de la jornada La Joaqui decidió mantener sus redes sociales desactivadas y festejar su aniversario con hermetismo, unas horas más tarde optó por publicar algunas imágenes de la celebración. Según trascendió, la primera en acercarse a visitarla fue la China Suárez, con quien supo construir un vínculo muy estrecho en el último tiempo. La actriz le regaló un ramo de rosas y posó sonriente junto a la cumpleañera.

La China Suárez fue una de las invitadas VIP de La Joaqui, las dos se mostraron sonrientes y mantienen un vínculo estrecho; para celebrar este día, la artista lució un nuevo look en su pelo súper corto carré a los hombros y de un tono anaranjado junto con mechas rubias y flequillo recto. Gentileza

La China Suárez se acercó al festejo junto a sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Gentileza

Cómplices, las más pequeñas disfrutaron tanto como sus madres del evento Gentileza

Riquísimas tortas y decoración colorida: dos clásicos infaltables para el festejo Gentileza

¡Amigos son los amigos! Los hijos de la China Suárez se divirtieron junto a las dos hijas de La Joaqui: Shaina y Eva Gentileza

Entre picadas y juegos la tarde de cumpleaños se fue desenvolviendo con calidez y armonía; La Joaqui disfrutó del festejo con la contención que tanto deseaba Gentileza

Una vez entrada la noche, la cantante organizó una fiesta en un restaurante de la Costanera al que asistieron familiares y amigos íntimos como L-Gante, Romina Malaspina, su agente de prensa Manu González, su mejor amiga y maquilladora Joquinha, su peluquero Ale Duarte, sus dos hermanos y su staff de bailarinas.

Nacida bajo el signo de Escorpio, La Joaqui encargó una torta personalizada en la que se lee "Escorpio Baby", copa en mano agradeció todo el cariño recibido Gentileza

Romina Malaspina, la exconductora de Canal 26, fundió en un abrazo a la cumpleañera; ambas comparten la misma pasión por la música Gentileza

Junto con las fotos, la cantante escribió un mensaje de agradecimiento: “Gracias a todos los que formaron parte de que yo pueda ser tan feliz hoy. Fue una jornada hermosa, especial, me sentí muy amada”, comenzó. “Cada día que pasa, me doy más y más cuenta de que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño, porque aprendí el valor del menos es más. De que el amor sincero se siente, no se fuerza, solo fluye”, relató con emoción. “A todos los que formaron parte de mi día, quiero que sepan que nunca antes me había sentido tan plena y feliz”, cerró conmovida por el cariño recibido.

Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, había sido detenido el 6 de junio pasado en su casa del Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires; fue excarcelado el 9 del mes pasado, tres meses y tres días después de su detención, justo a tiempo para visitar a su amiga el día de su cumpleaños Gentileza

La Joaqui, divertidísima, junto a sus bailarinas Gentileza

La referente de la cumbia RKT posó frente a los flashes junto a sus bailarinas y amigas: una noche a puro vino tinto y música Gentileza

Perfumes, joyas y flores: Joaquinha publicó, agradecida, imágenes de los regalos que recibió Gentileza

La Joaqui contó con la presencia de una persona muy especial para ella: Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, el rapero de Florencio Varela que falleció en junio del 2022 a causa de un accidente de moto. El rapero era considerado “un hermano” por La Joaqui, y su muerte la afectó fuertemente.

“¡¡Feliz cumple mi Joaquinha hermosa. Feliz de seguir acompañándote!!”, comentó la mamá del Noba que mantiene contacto estrecho con La Joaqui gracias a la amistad que ella había formado con su hijo. Gentileza

Se la pudo ver junto a L-Gante, soplando las velitas de una torta decorada especialmente para ella: era de color negro y llevaba escrito: “Escorpio baby”, por su signo zodiacal. Gentileza

Cuatro meses atrás, en junio de este año, La Joaqui contó que se iba a retirar de los escenarios por un tiempo indeterminado para preservar su salud. En aquella ocasión, la cantante expuso en sus redes sociales los motivos que la llevaban a poner en pausa su carrera ascendente. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió. Aunque la intérprete no profundizó acerca del “estrés traumático” que la llevó a esta decisión, muchos recordaron que no es la primera vez que la artista, nacida como Joaquinha Lerena De La Riva, hablaba de su salud mental. “ Los artistas están expuestos al pánico y al miedo ”, había contado en una entrevista con LA NACION, donde desarrolló varios de estos pensamientos personales y contó que, desde los 13 años, lidia con un trastorno de ansiedad.

Hoy, la cantante se encuentra más estabilizada y enfocada en un gran presente laboral: ensaya para su concierto en el Luna Park, prepara el lanzamiento de su nuevo disco y se luce en la televisión como jurado de Got Talent Argentina, el programa más visto en el prime time de Telefe.

LA NACION