escuchar

En medio de la campaña electoral, estalló un escándalo que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo, Sofía Clerici, quienes compartieron un viaje a Europa por el que ahora se le piden explicaciones al político. En este contexto, Romina Malaspina reveló una particular anécdota que vivió con la modelo quien, lejos de dejarla pasar, salió a responderle y le dijo de todo.

El nombre de Sofía Clerici es uno de los más mencionados en los últimos días. La modelo compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos en los que se mostró en un yate en Marbella, España, con Martín Insaurralde. Esto generó una gran polémica en el ámbito político, y él fue denunciado por, entre otras cuestiones, enriquecimiento ilícito.

Si bien Clerici dijo que cuenta con sus propios ingresos y que la embarcación se las prestaron para pasar el día, también se encuentra en el ojo de la tormenta.

Sofía Clerici compartió vacaciones con Martín Insaurrable (Foto Instagram @sofiaclericiok)

En medio del escándalo, empezó a resonar el nombre de Romina Malaspina, quien fue involucrada sentimentalmente con el político tiempo atrás. Tras negar que pasó algo entre ellos, sorprendió al revelar una situación que vivió con Clerici.

“Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas”, contó invitada al ciclo Estamos okey (América). Consultada sobre las intenciones de la modelo, detalló: “Yo estaba en un cumpleaños con una amiga. Primero, me mandaron un champagne a la mesa y dije ‘qué amor, gracias’. Y, después, cuando fui al baño, ella me empezó a hablar para que nos vayamos juntas”. Acto seguido, indicó que le robó un beso y protagonizaron un incómodo momento.

Romina Malaspina reveló el peculiar vínculo que tiene con Sofía Clerici

Este relato enfureció a Sofía, quien a través de su cuenta de Twitter compartió un mensaje donde se mostró muy enojada. “¿Qué te pasa que hablás de mí? ¿Por qué no contás las cosas como son, que vos me mandaste mensaje por Instagram esa noche del año pasado después de recibir la botella de champagne que un amigo mío les mandó?”, manifestó molesta para dar su versión de los hechos.

Sofía Clerici expuso el mensaje que le envió a Romina Malaspina (Captura Twtitter @Sofiaclericiok1)

“¿Por qué no contás que vos me preguntaste a mí qué hacíamos después? Dios, cómo se nota que querés cámara”, concluyó. Hasta ahora, no recibió una respuesta pública de Malaspina.

Quién es Sofía Clerici

Nacida en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Sofía Clerici tiene 31 años. Es modelo y dueña de una marca de lencería que lleva su nombre. En 2012 irrumpió en los medios tras salir en la tapa de la reconocida revista Playboy y tener una charla picante en vivo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos (América), lo que derivó en una pelea del conductor con su entonces pareja, Miriam Lanzoni.

En 2017 fue vinculada sentimentalmente a Daniel Scioli, quien estaba en pareja con Gisela Berger. En aquel entonces, ella misma compartió una serie de chats comprometedores con el político. A esto se le suma el escándalo con Martín Insaurralde, dado que fue ella quien mostró las fotos del lujoso viaje con el ahora exjefe de gabinete bonaerense.