El nuevo look de Julia Roberts que sorprendió a todos

A comienzos de año, Julia Roberts enloqueció a sus fanáticos cuando volvió a lucir su cabellera castaña con tonos rojizos. Después de muchos años siendo rubia, la actriz volvió al color que la convirtió en un ícono. Ahora, en plena etapa de cambios, apostó por un corte de pelo diferente al que usaba y llamó la atención de todos.

Durante el evento de una reconocida marca de relojes, Roberts apareció luciendo su cabellera desmechada y con un predominante flequillo, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Inmediatamente sus fanáticos comenzaron a elogiar este cambio de imagen, seguramente creado por el estilista de confianza de la estrella, Serge Normant.

A sus 55 años, Roberts sigue dando que hablar con su espléndida apariencia. Hace poco, durante una charla con Vogue, reveló que no tiene miedo de envejecer, pero que trabaja para mantenerse en forma gracias a sus rutinas de ejercicio y dietas indicadas por especialistas. Además la actriz admitió que su secreto está en “aceptar su edad como un proceso natural”, por eso no recurre a cirugías plásticas. “Solo hay una alternativa al envejecimiento y, personalmente, prefiero envejecer” , aseguró agregando que los ejercicios y las rutinas que hace tienen el único objetivo de llevar una vida saludable.

En 2019, la protagonista de Mujer bonita reveló que practica yoga y pliometría, una rutina que se enfoca en saltos a desnivel. “No me encanta el ejercicio, pero me encanta cómo me siento después. Realización, claridad, energía, fuerza, alegría... Todas estas son cosas que me doy a mí misma al hacer ejercicio y puedo sentirlo en todo lo que hago”, dijo en su momento.

Además contó que se preocupa por mantener una alimentación equilibrada y por tomar mucha agua. Roberts trabaja hace años con la nutricionista Carrie Wiatt, quien le recomendó comer al menos 50% de carbohidratos, 25% de proteína y otros 25% de grasas en cada porción de sus comidas del día, que incluyen frutas, verduras y granos.

Una madre orgullosa

Julia Roberts y Danny Moder junto a sus tres hijos

Roberts y su esposo, Danny Moder, son orgullosos padres de tres niños: los mellizos Hazel Patricia y Phinnaeus Walter, que actualmente tienen 18 años, y de Henry Daniel, quien ya cumplió 15.

Desde que se convirtió en madre, la actriz de La mexicana adaptó su tiempo y carrera al cuidado de sus hijos. Los ha mantenido fuera del ojo público, al punto de que se mudaron a Malibú, California, para tener una vida más común y alejada de los reflectores. A pesar de que ella se ha posicionado como una de las mejores actrices por su trabajo en Hollywood, sus hijos decidieron mantenerse casi en el anonimato.

El feliz matrimonio ha mantenido a sus hijos fuera de los flashes con algunas excepciones como el debut de la pequeña Hazel en la alfombra roja en Cannes para acompañar a su padre en la presentación de su película Flag Day, dirigida y protagonizada por Sean Penn. Ellos prefieren que sus hijos vivan una vida normal, así como lo han hecho hasta ahora: andan en bicicleta, juegan al fútbol, cuidan su huerta y no se preocupan por la farándula.

Así, alejados de la vida pública que llevan sus padres, los chicos construyen su propio futuro. Mientras el pequeño continúa en el secundario, los dos mayores están próximos a comenzar sus carreras universitarias, lo que generará una nueva dinámica dentro del círculo familiar. “Estoy muy emocionada por ellos. Es algo increíble, yo no tuve la suerte de tener una experiencia universitaria. Y ver cómo ellos sí lo logran es fascinante”, dijo la actriz hace poco.

