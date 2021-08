El osado look de Juana Viale: “Me parece que Gino Bogani se quedó sin tela”

Juana Viale volvió a apostar por un vestido de su diseñador favorito, Gino Bogani, para una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, el programa de eltrece en el que está reemplazando a su abuela. En esta oportunidad, el diseño era muy corto, y la propia conductora lo contó al aire.

Se trata de un vestido sostenido de la cadera y con un cuello anillo en tonos violetas, rojos y fucsias. “Feliz domingo para todos, nosotros acá con todos los colores del atardecer podría decirse, o de un lindo amanecer”, dijo Juana al inicio del programa que tuvo como invitados a la conductora Teté Coustarot, el extenista José Luis Clerc, a la periodista y escritora Soledad Barutti, y al músico César “Banana” Pueyrredón.

“Con todos estos colores voy a describir perfectamente lo que tengo puesto, que me parece que Bogani se quedó sin género, sin tela, y hasta ahí llegamos”, añadió Viale entre risas, para luego detenerse en los pormenores del vestido.

“Es un vestido sostenido en la cadera y con un cuello anillo, al detalle me remito. Miren qué belleza, es muy suavecito, es muy lindo, muy cómodo, muy cortito, así que es para estar casi de parado o con la pata cruzada cuando estás sentado. Si no, sorpresa”, remarcó divertida, y subrayó el gran trabajo de maquillaje de Mauricio Catarain, otro pilar a la hora de armar sus looks para los fines de semana.

El viaje de Juana Viale junto a su hija Ámbar

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, viajó a Francia para estudiar la carrera de cine Instagram: @juanavialeoficial

Tras finalizar con unas vertiginosas jornadas de grabación de La noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Mirtha Legrand, la actriz se tomó unos días para estar cerca de su hija Ámbar De Benedictis, con quien viajo a París dado que la joven estudiará cine en La Soborna.

Ambas partieron hacia la capital francesa el sábado 14. Madre e hija fueron acompañadas a Ezeiza por el tío de Ámbar, Nacho Viale, y por Agustín Goldenhorn, el novio de Juana. Por la pandemia de coronavirus, después de que ambos las ayudaran a acomodar las valijas, se despidieron afuera rápidamente con abrazos y algunas lágrimas.

Juana Viale y su hija, rumbo a París Pedro Orquera

Recientemente, Marcela Tinayre, quien se encuentra desde hace varias semanas en París, desde donde conduce su programa Las rubias, emitido por Net TV, habló con Ángel de Brito en el programa Los ángeles de la mañana sobre cómo está viviendo la mudanza de su nieta y los consejos que suele darle. “Todos los días escribo algo: no vayas a tal lado, no hagas lo otro. Me asusta porque está lejos de su país. Es una chiquita superinteligente pero una ciudad cosmopolita es una ciudad cosmopolita. Va a ir a una universidad muy competitiva y, si bien queremos que estudie, tampoco queremos que tenga esa presión del hacha sobre la cabeza. Le dije: ‘Si esto no va probamos en otro lado. Quiero que estés bien y feliz’. Ella ha viajado muchísimo conmigo, habla francés y conoce muy bien la ciudad”, compartió la hija de Mirtha Legrand.

Viale, disfrutando de Europa

Juana Viale, disfrutando de Europa

Por su parte, a Juana se la pudo ver disfrutando del viaje. Viale compartió el sábado su primera foto en una cristalina playa europea en su cuenta de Instagram. “De pájaro a sirena”, escribió en el epígrafe del posteo. Horas más tarde, subió a sus Stories una seguidilla de fotos donde se la percibe feliz y relajada tomando una cerveza en un bar.

Juana Viale, en una jornada de relax Instagram

En cuanto a Ámbar, Viale no la muestra en sus redes, dado que su hija cultiva un perfil muy bajo. Recordemos que la joven solo apareció en TV en dos ocasiones. La última fue el año pasado, cuando sorprendió a a su bisabuela en el programa especial en el que la diva de los almuerzos regresó por única vez a uno de sus ciclos, La noche de Mirtha Legrand, y también le regaló un ramo de flores a su madre, quien se sorprendió al verla ingresar al estudio.

La sorpresa de Ambar la bisnieta de Mirtha, en la noche de su regreso - Fuente: eltrece

LA NACION