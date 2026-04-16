Morena Beltrán sorprendió con un impactante cambio de look: las fotos que publicó en las redes sociales
La periodista deportiva dejó atrás su clásico rubio, mostró su nueva imagen en redes y recibió una ola de elogios
- 2 minutos de lectura'
Además de consolidarse en el periodismo deportivo, Morena Beltrán también construyó una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne a más de dos millones de seguidores en Instagram. Allí suele marcar tendencia con sus apariciones, estilos y detalles de su vida cotidiana. En esta ocasión, volvió a captar la atención al apostar por un cambio de look que no pasó desapercibido y generó repercusión entre sus seguidores.
La comunicadora decidió dar un giro a su imagen y dejar atrás su característico rubio para apostar por un tono castaño, un cambio que sorprendió a sus seguidores y rápidamente generó repercusión. Junto a su nuevo look, acompañó el posteo con una frase que no pasó desapercibida. “Baila Morena de verdad”, expresó, en alusión a la reconocida canción y a esta nueva etapa estética.
Además, a través de sus historias de Instagram, sumó un toque personal al compartir una foto de su infancia en la que lucía un color de pelo muy similar al actual. “Yo de chiquita. Volví”, escribió.
Las reacciones en las redes a su nuevo look
Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de reacciones. De inmediato, amigos, colegas y seguidores se volcaron a los comentarios con una catarata de elogios, celebrando el cambio y dándole el visto bueno a esta nueva etapa en la imagen de la periodista.
Entre los mensajes más destacados, aparecieron los de figuras cercanas al mundo del fútbol y el espectáculo. Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, comentó “Hermosísima”, mientras que Sofía Calzetti, pareja del Kun Agüero, sumó “Cada día más linda”.
Otras noticias de Morena Beltrán
Video. El desaforado grito de Morena Beltrán en el gol de Lucas Blondel para Huracán
"Está el chat". Morena Beltrán reveló que otros jugadores de Boca le escribieron para invitarla a salir antes que Lucas Blondel
Tajante. Morena Beltrán le respondió a Horacio Pagani tras su polémica frase: "Me da penita"
- 1
El Colón abrió su temporada lírica con Pagliacci y Cavalleria Rusticana en una versión notable que emociona sin excesos
- 2
Juana Viale compartió su profunda emoción por alcanzar una importante y exigente meta deportiva: “¡Lo logré!”
- 3
Marcelo Gallardo habría tenido un romance con una modelo uruguaya 22 años menor que lo conquistó en Punta del Este
- 4
La hija de Maru Botana se va del país y contó los motivos