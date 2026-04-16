Morena Beltrán sorprendió con un impactante cambio de look: las fotos que publicó en las redes sociales

Además de consolidarse en el periodismo deportivo, Morena Beltrán también construyó una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne a más de dos millones de seguidores en Instagram. Allí suele marcar tendencia con sus apariciones, estilos y detalles de su vida cotidiana. En esta ocasión, volvió a captar la atención al apostar por un cambio de look que no pasó desapercibido y generó repercusión entre sus seguidores.

El cambio de look de Morena Beltrán que causó furor en las redes (Foto: Instagram @morenabeltran10)

La comunicadora decidió dar un giro a su imagen y dejar atrás su característico rubio para apostar por un tono castaño, un cambio que sorprendió a sus seguidores y rápidamente generó repercusión. Junto a su nuevo look, acompañó el posteo con una frase que no pasó desapercibida. “Baila Morena de verdad”, expresó, en alusión a la reconocida canción y a esta nueva etapa estética.

La periodista dejó atrás el rubio y volvió al castaño (Foto: Instagram @morenabeltran10)

Además, a través de sus historias de Instagram, sumó un toque personal al compartir una foto de su infancia en la que lucía un color de pelo muy similar al actual. “Yo de chiquita. Volví”, escribió.

El tierno recuerdo de su infancia tras mostrar su cambio de look (Captura: Instagram @morenabeltran10)

Las reacciones en las redes a su nuevo look

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de reacciones. De inmediato, amigos, colegas y seguidores se volcaron a los comentarios con una catarata de elogios, celebrando el cambio y dándole el visto bueno a esta nueva etapa en la imagen de la periodista.

Las reacciones de los usuarios al nuevo look (Captura: Instagram @morenabeltran10)

Entre los mensajes más destacados, aparecieron los de figuras cercanas al mundo del fútbol y el espectáculo. Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, comentó “Hermosísima”, mientras que Sofía Calzetti, pareja del Kun Agüero, sumó “Cada día más linda”.