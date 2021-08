Las fotos de Juana Viale disfrutando de los bares europeos

Juana Viale emprendió un viaje a París el sábado 14 para acompañar a su hija, Ámbar De Benedictis, quien iniciará sus estudios universitarios en la casa de estudios La Soborna. A la nieta de Mirtha Legrand se la pudo ver llegando con la adolescente, ambas listas para embarcar. Asimismo, madre e hija fueron acompañadas a Ezeiza por el tío de Ámbar, Nacho Viale, y por Agustín Goldenhorn, el novio de Juana. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, después de que ambos las ayudaran a acomodar las valijas, se espidieron afuera rápidamente con abrazos y un dejo de tristeza.

Hace unas horas, Juana compartió su primera foto disfrutando de una cristalina playa europea en su cuenta de Instagram. “De pájaro a sirena”, escribió en el epígrafe del posteo, y al poco tiempo subió nuevas imágenes en la que se la puede ver muy relajada disfrutando de una cerveza en una bar decorado con flores. A la actriz y conductora se la nota radiante mientras aprovecha su llegada a Europa no solo para estar junto a su hija sino también para vacacionar luego de unos intensos meses a nivel laboral.

Juana Viale y Ámbar De Benedictis, rumbo a París Pedro Orquera

Por su parte, Ámbar ya está instalada en París y se prepara para empezar el nivel universitario en la prestigiosa casa de estudios La Sorbona, en donde estudiará cine. Allí fue recibida por su abuela, Marcela Tinayre, quien se encuentra desde hace varias semanas en la capital francesa, desde donde conduce su programa Las rubias, emitido por Net TV. En un diálogo reciente con Ángel de Brito en el programa Los ángeles de la mañana, la conductora contó cómo está viviendo la mudanza de Ámbar y los consejos que le brinda en esta nueva etapa.

Juana Viale aprovechó el viaje de su hija Ámbar para descansar luego de una intensa maratón laboral Instagram

“Todos los días escribo algo: no vayas a tal lado, no hagas lo otro. Me asusta porque está lejos de su país. Es una chiquita superinteligente pero una ciudad cosmopolita es una ciudad cosmopolita. Va a ir a una universidad muy competitiva y, si bien queremos que estudie, tampoco queremos que tenga esa presión del hacha sobre la cabeza. Le dije: ‘Si esto no va probamos en otro lado. Quiero que estés bien y feliz’. Ella ha viajado muchísimo conmigo, habla francés y conoce muy bien la ciudad”, explicaba Tinayre visiblemente orgullosa.

Juana Viale en las playas europeas

Recordemos que la joven siempre cultivó un perfil bajo y solo apareció en los medios en dos ocasiones. La última fue el año pasado, cuando sorprendió a a su bisabuela en el programa especial en el que la diva de los almuerzos regresó por única vez a uno de sus ciclos, La noche de Mirtha Legrand. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta de su vuelta a la TV, donde Juana la está reemplazando por segunda temporada consecutiva. Por fuera de ese contexto especial, Ámbar no se muestra en losmedios. La hija de Juana y Juan de Benedictis se mantiene alejada de los flashes y su madre tampoco comparte demasiadas imágenes de ella en las redes sociales.

Los requisitos que debió cumplir Ámbar para estudiar en París

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, viajó Francia para estudiar la carrera de cine Instagram: @juanavialeoficial

La bisnieta de Mirtha Legrand no tuvo un recorrido fácil hasta ser aceptada en La Soborna, ya que debió atravesar una serie de requisitos para poder comenzar oficialmente sus estudios allí. Según señala el sitio de la universidad, es condición sine qua non conocer perfectamente el idioma oficial del país. “Antes de postularse para estudiar en Francia, es importante tener un nivel suficiente en francés (escrito y oral). Para los cursos de nivel universitario, se recomienda el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFRL)”, puede leerse en el sitio web. La joven de 19 años terminó el secundario en el Liceo Francés Jean Mermoz, de Buenos Aires, el mismo al que asistió su madre, por lo que habla perfectamente en francés, además de estar familiarizada con la cultura del país donde ahora reside.

La sorpresa de Ambar la bisnieta de Mirtha, en la noche de su regreso - Fuente: eltrece

Asimismo, los estudiantes extranjeros que deseen estudiar en La Sorbona, tras enviar su solicitud de admisión, deberán luego enfrentarse a la veta administrativa para resolver pormenores legales, como la solicitud de visa. Por último, se debe presentar una candidatura formal, para luego completar el proceso en una inscripción administrativa y otra pedagógica, con cartas de recomendación, entrevistas y presentación de formularios.

La solicitud de Ámbar se produjo en plena pandemia por lo cual debió aguardar hasta recibir luz verde para estudiar en La Soborna. A pesar de haber sido seleccionada, la admisión de Ámbar estuvo en suspenso por provenir de un país que Francia considera “rojo” por su situación epidemiológica.

