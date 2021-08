Benjamín Vicuña: qué hizo el sábado el actor tras anunciar su separación de la China Suárez

El actor chileno Benjamín Vicuña causó un fuerte cimbronazo el viernes cuando, desde su cuenta de Instagram, anunció que se había separado de su pareja y madre de dos de sus hijos, María Eugenia “la China” Suárez. Vicuña difundió un comunicado para evitar especulaciones. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, concluyó en su texto.

El comunicado tuvo un alto impacto mediático, e incluso la propia Suárez admitió haberse sorprendido cuando Vicuña lo subió a sus redes. Un día después de haberlo posteado, el actor intenta retomar sus actividades con total normalidad, como es el caso de sus compromisos laborales. Lejos de tomarse un tiempo para procesar la ruptura, el sábado se presentó al shooting de la campaña SS21 de la marca de indumentaria masculina Equus para la cual ya ha trabajado en el pasado.

A pesar del mal momento personal que está atravesando, al actor se lo pudo ver sonriente, charlando con el equipo de producción y posando para los flashes con profesionalismo. Recordemos que en el programa Los ángeles de la mañana de el trece la periodista Pía Shaw contó cómo pasó Vicuña la primera noche fuera de la casa que compartía con Suárez. “Yo te voy a contar cómo fue la noche de anoche. Benjamín ya se quedó en el departamento que tienen en el barrio de Palermo”, reveló Shaw. “Ellos vivían en Pilar y ese departamento lo tenían por si, por ejemplo, tenían que viajar a Ezeiza o hacer algo, entonces pasaban por ahí y ultimaban detalles”, añadió la panelista. Asimismo, la periodista contó que Bautista, Benicio y Beltrán -los hijos que el actor chileno tuvo con Pampita Ardohain- se quedaron con él. “Seguramente les explicó que esto venía por la separación. La China se quedó con sus hijos [Magnolia, Rufina y Amancio] en su casa”, sumó.

Por otro lado, Marcelo Polino, amigo de la China Suárez, compartió con la audiencia de su programa de Radio Mitre, Polino Auténtico, lo que le había contado la actriz sobre la separación. “Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China, y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. De hecho, yo no conozco al nene, todavía. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar”, explicó el periodista. “Me enteré y la llamé, para preguntarle qué había pasado y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, añadió el embajador de La Voz Argentina.

“Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”, añadió. “Me dijo: ‘Estamos en paz, no hay terceros en discordia. Él puso el posteo y se fue a grabar la tira de Telefe [El primero de nosotros]. Llegó muy angustiado al canal. Se encerró, y de producción le ofrecieron si quería no grabar ese día. Él se tomó unas horas, pero siguió trabajando”, amplió Polino.

Los rumores de terceros en discordia comenzaron a surgir cuando la periodista Evelyn Von Brocke contó en el programa Intrusos que la China habría tenido un romance con el rapero Valentín Oliva, más como conocido como Wos. “Ella se reunía con gente, se sentía sola. En esa cuestión empezó a atravesar distintos mundos. Uno de los mundos fue el de la música de los raperos. Otro estilo de vida al que ella no está acostumbrada, y le gustó. Empezó a tener onda con uno, un tal Wosito Bebito”, comunicó, en relación a Wos. “No fue ahora, fue en una etapa de conflicto que trajo que se separen en un momento”.

Sin embargo, Suárez le desminitó a Polino esa información. La actriz remarcó que “se están inventando un montón de cosas”. Entre las versiones acerca del motivo de la ruptura se encuentra también la de Yanina Latorre. “Él es muy celoso y ella es una mujer muy libre. El tema es que tienen diferentes edades y él es muy estructurado, entonces se estaban matando y discutían por todo”, contaba en el ciclo de eltrece, Los ángeles de la mañana.

