Teatro: un unipersonal se impone a dos tanques, Florencia Peña y Juliana Gattas actuarán en un musical y en la costa se completa la cartelera

Entramos en los dos últimos meses del año y buena parte de las miradas ya están depositadas en 2027. En el mundo, en el país, pasan cosas. Muchas. Algunas sorprenden. La actividad teatral no está exenta de esta regla no escrita. En esta capa de la realidad que apuesta por la ficción en vivo conviven nombres disímiles que ocupan, o seguirán ocupando u ocuparán los escenarios tanto de Buenos Aires como de Mar del Plata. El amplio abanico abarca de Damián Betular a Joaquín Furriel, de César Banana Pueyrredón a Agustín “Rada” Aristarán, de Pilar Gamboa a un Tato Bores revisitado, de Juliana Gattas a Flavio Mendoza, del español Luis Zahera a actores tan eminentemente locales como Adrián Suar y Guillermo Francella. Hay para elegir.

Agustín Aristarán, del éxito en Charlie y la fábrica de chocolate a Chanta Mauro Alfieri

Pero en una ciudad como en la otra siempre se producen hechos sorpresivos más allá de la estricta lógica de éxitos y fracasos. El sentido común indicaría que un unipersonal no podría superar el registro de audiencia de títulos protagonizados por figuras tan convocantes como Guillermo Francella o Adrián Suar, pero una obra estrenada en abril del año pasado tomando como una posible referencia a la misma crítica de LA NACION en la que fue calificada con un “regular”, se viene imponiendo por tercera semana consecutiva como el espectáculo con mayor cantidad de espectadores según las estadísticas de Aadet, la cámara que congrega productores y dueños de sala del circuito comercial. Pero por arte de cierta magia, el mago de Agustín “Rada” Aristarán lo viene logrando.

Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega en Sottovoce, uno de los tanques actuales de la cartelera porteña Prensa

La figura del programa Otro día perdido estrenó Chanta a principio de la temporada pasada. Lo repuso en septiembre de este año, luego de haber protagonizado otro éxito del año como fue Charlie y la fábrica de chocolate. Actualmente, se presenta en el Teatro Astral, sala con mayor cantidad de butacas que El Nacional, en donde se presenta Sottovoce, la comedia que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega que dirige y produce el mismo Suar; y que la del Metropolitan, en donde realiza su temporada Desde el jardín, la propuesta con Guillermo Francella, junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza. Bien, lo concreto es que Aristarán viene liderando la atención del público desplazando a estos dos títulos y otros en los que aparecen nombres como Nicolás Vázquez, Moria Casán, Verónica Llinás o Betiana Blum.

La fila de espectadores que aprovecharon la gran barata de la campaña Vení al teatro Soledad Aznarez

En las aguas del circuito vinculado con la avenida Corrientes este mes tuvo lugar una nueva edición de la gran barata que todos los años organiza Aadet. En total, como parte de la campaña “Vení al Teatro” se vendieron 9339 bonos, lo que implica un incremento del 18 por ciento en relación al año pasado. En estos tiempos cambiantes en términos climáticos como en lo referido a la economía del bolsillo, hubo otra buena: septiembre registró una mejora del 7 por ciento en la asistencia de público respecto al mismo mes de 2025. Esto hizo que se frenara la baja consecutiva del último trimestre y que, en la comparación entre los primeros 9 meses del año, la actividad muestra un crecimiento interanual del 2 por ciento. De esta manera, en medio de las consecuencias del fenómeno de El Niño, estos números aportan cierto aire fresco para el teatro de Buenos Aires.

Joaquín Furriel volverá al Teatro San Martín con Ricardo III, un tanque del Complejo Teatral Prensa TGSM

Y así como el circuito comercial repuso Chanta, el Teatro San Martín volverá a desempolvar a uno de sus tanques. Desde el 12 de noviembre hasta el 13 de diciembre repondrá La verdadera historia de Ricardo III, la versión del clásico de Shakespeare que dirigió Calixto Bieito y que protagoniza Joaquín Furriel junto a un numeroso elenco. Furriel, según anunció la ministra de Cultura Gabriela Ricardes en España, protagonizará otro título en la sala insignia del Complejo Teatral de Buenos Aires para la temporada de 2027. Lo mismo sucederá con Gabriel Goity, quien viene de realizar en ese mismo ámbito varias temporadas de Cyrano de Bergerac, otro clásico devenido en éxito de público cuyas últimas funciones fueron en mayo del año pasado en el Alvear. Indudablemente, ambos talentosos intérpretes son poseedores de una gran convocatoria de público. A lo sumo, llama la atención la reiteración de las dos mismas figuras en la programación del Complejo Teatral.

Del Obelisco a la Bristol

La temporada teatral de Mar del Plata está atenta al fenómeno de El Niño como también lo está a la cotización del peso brasileño cada vez más tentador que puede impactar en el turismo local. Hace alrededor de un mes el productor Carlos Rottemberg levantó algo así como la bandera roja y negra que se usa en la playa para avisar que el mar está en condiciones dudosas. Reconoció que solo tenía confirmado dos títulos para sus seis salas en Mar del Plata: Las hijas, con Florencia Peña, Pilar Gamboa y Soledad Villamil, dirigida por Adrián Suar; y La función que sale mal, con Diego Reinhold, Freddy Villarreal, Héctor Díaz y elenco. A los pocos días sumó Chungo, el espectáculo del español Luis Zahera.

Carlos Rottemberg "firmando" contrato con el elenco de Las hijas que conforman Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa. x.com/fedeflowersok

Pasada esa especie de tormenta agregó otros títulos para celebrar sus 49 años de programar actividad en Mar del Plata: Misery, con Juan Gil Navarro y Julia Calvo; La llamada, el musical con Leticia Siciliani, Juli Castro y César “Banana” Pueyrredón, entre otros; Regla de tres simple, con Sofía Pachano y Felipe Colombo; confirmó que Mauricio Dayub volverá con dos espectáculos de largo millaje: El equilibrista y El amateur; y que Natalie Pérez presentará el unipersonal Las cosas maravillosas.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg confirman -de un modo muy particular- el contrato para la presentación del espectáculo ‘Las cosas maravillosas” en la temporada de Mar del Plata 2027. pic.twitter.com/O8xSlfbjJM — Multiteatro (@multiteatro) October 25, 2026

Si, fiel a su costumbre, el famoso productor teatral (y también escritor) suele firmar sus contratos artísticos apoyando el dedo sobre un papel en blanco, para Las cosas maravillosas, su hijo (y socio) Tomás Rottemberg apareció en la foto dándose un beso con Natalie Pérez. Eso sí, ambos (pareja en la vida real) tienen sus pulgares sobre una hoja en blanco porque las tradiciones, así parece, se transmiten de padre a hijo.

“Hace más de un mes dije la verdad. Hasta ese momento muchos no se animaban a ir. Cuando aquel comentario empezó a circular muchos tomaron contacto conmigo. El primero fue Mauricio Dayub quien recordó que su éxito había comenzado allí mismo en la temporada del 2000 y me propuso cerrar el ciclo. Así fue como se fueron cerrando otros títulos”, apunta en diálogo con LA NACION Carlos Rottemberg. Si el año pasado tituló a la última temporada como amigable, la próxima la llama como “contracorriente”.

Rottemberg hasta el momento tiene una cifra similar de títulos que el año pasado y uno, de esos que entran en la categoría de tanques, que podrá anunciar más adelante. Por fuera de su propio circuito hay otros títulos de peso confirmados para Mar del Plata como Hairspray, el premiado musical que protagoniza Damián Betular y que dirige Fernando Dente, que, por ahora, hará funciones en enero.

Al Complejo Roxy/Bristol irán Ni media palabra, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez; y habrá una nueva versión de La revista del Cervantes, una producción del Teatro Nacional Cervantes que fue un verdadero éxito y que culminó su temporada porteña abruptamente. Del elenco formarán parte Lizy Tagliani, como la vedette de la revista, y José María Listorti, como Tato Bores. Por su parte, Flavio Mendoza estrenará 7 Auras, montaje que formará parte de la programación de temporada del Arena Mar del Plata, el microestadio de San Juan y avenida Luro. Al parecer, será la última vez que el creador de Stavaganza integre el elenco de una gran producción.

Hairspray Gerardo Viercovich - LA NACION

Los musicales no detienen su marcha

Cuando el tiempo de playa culmine, en la ciudad de la furia ya son varios los musicales previstos para la temporada porteña de 2027. Luego del éxito de Matilda, La sirenita, School of Rock y Charlie y la fábrica de chocolate el mismo grupo de productores anunció el estreno de Frozen, el musical, pautado para el invierno en el Teatro Gran Rex.

Entre otros títulos que se estrenarán aparecen una nueva versión de The Rocky Horror Show y de West Side Story, que dirigirá Fernando Dente; también tendrá su nueva puesta Chicago, el musical creado por John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse que ya protagonizaron en teatros porteños Nélida Lobato y Ámbar La Fox, en 1977, y Alejandra Radano y Sandra Guida, en 2001. Esta vez, Florencia Peña y Juliana Gattas encarnarán a Roxie Hart y Velma Kelly en una puesta a estrenar en mayo. La dirigirá Mariano Demaría (el mismo de Rocky y Annie) y contará con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.