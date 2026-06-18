El pedido de disculpas de Florencia Peña a la familia Messi: “Me equivoqué”

Horas después de hacerse eco de una delicada y falsa información acerca de la salud de Jorge, el padre de Lionel Messi, Florencia Peña hizo un pedido de disculpas público en su cuenta de Instagram.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, señaló Peña. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

El pedido de disculpas de Flor Peña en Instagram

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, finalizó la actriz.

El descargo de Peña llegó después de que Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, expresara su malestar con lo sucedido y diera a conocer el destino del equipo de trabajo de El Show del Verano.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió en sus redes sociales ni bien la noticia comenzó a viralizarse y generar indignación.

El comunicado de Occhiato en nombre de Luzu TV instagram.com/nicoocchiato

Tras su primer descargo, compartió un nuevo comunicado en donde expresó qué medidas tomará al respecto su empresa: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

“¿Qué pasó?”

Al aire de su programa y apenas unos segundos después de anunciar la falsa noticia, Peña tuvo un ida y vuelta con su producción. “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

Florencia Peña, en el momento de dar una delicada información sobre la salud del padre de Messi que resultó falsa

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

Tras el pedido de disculpas conjunto, la conductora intentó ponerle paños fríos a lo sucedido: “Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme”, comentó.

Y agregó: “Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... Me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas...”.

Florencia Peña se refirió a lo sucedido en Luzu TV sobre la salud del padre de Lionel Messi

A la salida de los estudios de Luzu TV, Peña fue interceptada por las cámaras y brindó una breve explicación de lo sucedido: “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire. Yo no tenía idea de qué estaba pasando. Desde la producción me dijeron que lo diga y después me dijeron que pare que no estaba chequeado. Nunca me pasó algo así. Me lo dijeron por la cucaracha y yo repetí lo que me dijeron que diga”.

El comunicado de la familia de Messi

A pocos minutos de lo sucedido en El Show del Verano, la familia Messi compartió un comunicado en el que desmintió la información y pidió respeto por la privacidad del entorno familiar. Si bien en el mensaje difundido se confirma que el papá y representante del capitán de la selección argentina atraviesa un problema de salud y que permanece bajo seguimiento médico, también se cuestionan las versiones difundidas y se asegura que el hombre de 68 años se encuentra en proceso de recuperación.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge Instagram @jorge.sole

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi.

Además, aclararon que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi. Por ese motivo, remarcaron que cualquier dato o declaración que no provenga de la familia o de los canales oficiales correspondientes no debe ser tomado como cierto. Y remarcan: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”