Luego de participar de la ceremonia de los Martín Fierro Latinos que se realizaron en la ciudad norteamericana de Miami, Susana Giménez volvió al país para despedirse de forma definitiva de los teatros y comenzar a pensar en su regreso a la televisión. Abordada por la prensa, la gran diva argentina no solo habló de su futuro artístico, sino que, además, respondió contundente y sin vueltas cuando le preguntaron por el presidente electo de la Nación, Javier Milei.

Susana Giménez habló del presidente electo, Javier Milei Gerardo Viercovich

“¿Cómo fue el Martín Fierro?”, fue lo primero que quiso saber el movilero de Socios en el Espectáculo, el magazine que todas las mañanas conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de eltrece, cuando se acercó a la conductora en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Bien, un poquito desorganizado pero ya va a andar bien. Este fue el primero”, explicó. Luego, reveló por qué se retiró antes del final de la gala. “Me fui porque iba por el premio 13, faltaban 17 premios y yo era un cubito de hielo. Mi asistente tenía los labios morados y todas las mujeres que estaban medio en bolainas, todas estaban con los labios azules”, confesó con algo de humor.

Lo que se viene

En la breve caminata que hizo entre la salida del aeropuerto y el auto que la llevó hasta su casa, Susana explicó que en pocos días se vuelve a Punta del Este, donde se despedirá del teatro con la obra La piel de Judas. También contó que tiene que viajar porque a su perrito lo tienen que operar. “Mi despedida del teatro es definitiva”, aseguró, y se mostró entusiasmada con la idea de volver a la televisión en el 2024.

Susana junto a Antonio Grimau en una escena de la obra La piel de Judas, con la que se despedirá de los escenarios Grosby/rsfotos

En el último tramo de la charla con el cronista, Susana se permitió hablar de política. “¿Celebraste que ganó Milei o el cambio de gobierno?”, quiso saber el periodista. “Estoy contenta”, reaccionó la actriz. “Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo”, repitió luego, estirando las palabras a modo de súplica. “Dicen que se vienen tiempos difíciles, ¿tenemos que aguantar?”, retrucó el movilero. “No, aguantar no”, devolvió muy segura. “Protestar, salir a la calle. Desarmados, pero protestando”, aclaró.

“¿Te volvés a la Argentina, Susana? Dijiste que cuando cambiara el gobierno te venías al país”, fue la última consulta. “Sí. Después del teatro o cuando me toque. Porque yo empiezo siempre en julio, hace años”, cerró la diva.

Para participar del balotaje, Susana viajó al país para cumplir con su deber cívico. Esa mañana, se acercó al colegio San Martín de Tours para votar y conversar con la prensa. “Estoy expectante como todos los argentinos, gane quien gane hay cosas que tienen cambiar, la gente no puede no tener cloaca en el 2023. Hoy es el día de la patria, veremos qué pasa”, declaró ante la prensa.

El look de Susana Giménez el día del balotaje Gentileza: Twitter/@Revista_PRONTO

Ante los mensajes de cariño de varios seguidores que se acercaron para demostrarle su amor y dejarle en claro que la extrañaban, ella agregó: “Yo también, los quiero, voy a volver”, señaló, adelantando así un posible regreso a la Argentina. Para votar, la diva de los teléfonos eligió una camisa blanca de manga larga, un pantalón negro con detalles en blanco a los costados y unas botas blancas. Además, lució unos anteojos de sol y una cartera de una marca internacional de lujo que completó el look elegante y a su vez canchero.

La vuelta de Susana al teatro

El 22 de diciembre, Susana Giménez iniciará una nueva temporada teatral, que indicó que será la última de su carrera. La cita es en Punta del Este, Uruguay, donde ya realizó la obra en julio de 2022. Con funciones los sábados y domingos, en principio se extenderá durante el último mes de 2023 y enero de 2024, pero no descarta que continúe durante febrero.

“Recibí la propuesta y dije: ‘bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro, porque realmente es lo que más me cansa. El teatro tiene mucha cosa, mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenés que sentirte bien, no te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”, expresó la conductora en LAM sobre su retiro. El elenco está conformado por Antonio Grimau, Manuela Pal, Patricia Álvarez López, David Masajnik y Sebastián Slepovich.

