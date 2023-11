escuchar

Este domingo, los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei se medirán en un balotaje del que surgirá el próximo presidente argentino. En este clima de incetidumbre, muchas personalidades reconocidas de nuestro país depositan su voto en las urnas, mientras que otras figuras, previo al sufragio, ya están utilizando sus populares redes sociales para pronunciarse respecto a las elecciones 2023.

Nancy Dupláa fue una de las primeras artistas en subir una imagen alusiva a las elecciones en sus Stories de Instagram. La actriz compartió con sus seguidores el altar que creó en su casa para pedir por el triunfo de Massa . Entre los ítems elegidos para ese espacio, se pudo ver una botella de fernet, un rosario, un mate, una ilustración de Néstor Kirchner, una postal de Eva Perón, un pañuelo verde alusivo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la bandera argentina y una boleta de la fórmula de Unión por la Patria.

El altar de Nancy Dupláa de cara a las elecciones Instagram Nancy Dupláa

Asimismo, la actriz de La leona escribió “La suerte está hechada (sic)” con unas manitos rezando, y le sumó al altar dos velitas . En cuanto a sus posteos, Dupláa también estuvo muy activa en las últimas horas y republicó un video de un paseador de perros con la leyenda “Acá la juventud perronista bancando los trapos”. El posteo tuvo más de 600 comentarios de diversa índole, tanto en apoyo a Masa como en repudio al candidato y sus políticas económicas .

“Los perros son inteligentes, jamás votarían a los que hacen ca... de hambre a sus dueños”, “¿Pero Massa no es el actual Ministro de Economía? ¿Votamos amor por el partido político o amor por la patria?”, “Qué lástima que pongas a estos animalitos para publicar tu ignorancia, con la economía que tenemos, nadie podrá sacar a pasear a sus perritos, ¿o no te das cuenta de que todos los animales que están en la calle? No seas ignorante, no pongas a estos seres puros y nobles en la basura de la política”, “Hoy hay muchas familias que no tienen para comer, si realmente les importa la Argentina, que comience ahora a laburar (...) El país está quebrado”, fueron algunos comentarios en repudio al posteo con el que Dupláa reforzó su apoyo a Sergio Massa.

Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo🤷‍♀️. — 💚tupito🍸 (@etupito) August 14, 2023

En agosto, cuando Javier Milei fue el precandidato más votado en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, con el 30,06% de los votos, Dupláa fue muy contundente en sus comentarios sobre el líder del partido La Libertad Avanza.

“Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, escribió en ese momento en sus redes sociales. Por otro lado, tanto la actriz como su esposo y colega, Pablo Echarri, han estado en varias ocasiones en el ojo de la tormenta por expresar de manera rotunda sus pensamientos políticos. En 2019, el actor había sido tajante cuando le cuestionaron sus vacaciones a España. “Fue un gustazo que nos dimos. Es un derecho que tenemos y lo ejercemos con libertad. Asumo que hay un sector de la sociedad que maneja altos niveles de intolerancia y que las redes sociales le da visibilidad”, había expresado en el programa Cosas de Minas por AM1300.

Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia.



Que la política es una herramienta maravillosa.



Y a darme cuenta de que,en verdad,soy libre.



Eternamente gracias❤️ pic.twitter.com/SdyvRXPXz1 — Pablo Echarri (@echarripablo1) October 27, 2019

Asimismo, Echarri sumó: “Que una familia de origen humilde que se expresa a favor de la clase trabajadora no pueda irse a un lugar maravilloso de vacaciones es un comentario clasista que deja mal a quien lo hace”. En su cuenta de Twitter (X), en tanto, el actor tiene como tuit fijado un mensaje a Néstor Kirchner, acompañado por una foto del expresidente: “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia . Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre. Eternamente gracias”, puede leerse.

LA NACION