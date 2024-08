Susana Giménez regresó a la Argentina para encarar su gran vuelta a la televisión

"Hace tres años que está confirmada mi vuelta, pero el primer año me enfermé de Covid y, al año siguiente, preferí quedarme acá, porque te acostumbrás mucho a no trabajar. Me fascina estar con mis perros, cerca de la naturaleza, algo que siempre me gustó mucho. Soy muy feliz acá", había revelado Susana sobre sus días lejos de la televisión, en Punta del Este

