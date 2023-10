escuchar

Susana Giménez vuelve al teatro, en lo que será su despedida de las tablas tras más de 50 años de trayectoria. Piel de Judas, obra de Gustavo Yankelevich, tendrá su última temporada en Uruguay. En el marco del anuncio de su retiro, la diva de los teléfonos brindó una entrevista en vivo a LAM (América) y, en un mano a mano que tocó diversos temas, no dudó en referirse a la campaña presidencial y anunciar a quién votará.

La campaña presidencial se encuentra en la recta final. El 22 de octubre, los argentinos elegirán a su próximo presidente. Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, son los candidatos que se disputan el voto ciudadano, en lo que promete ser una reñida elección. Las PASO dejaron en evidencia que el líder libertario, el referente de Unión por la Patria y la representante de Juntos por el Cambio son los que se disputan los primeros puestos. En medio de este clima, un gran número de celebridades anunciaron a quién votarán y Susana Giménez no se quedó atrás y reveló que le dará su sufragio a la líder de Juntos por el Cambio.

“Voy a votar, por supuesto”, confirmó Susana Giménez en LAM sobre su próximo viaje a la Argentina, ya que desde hace más de dos años se encuentra instalada en Uruguay. “Ya sabemos a quién”, afirmó el conductor, en relación con la fuerte - y pública- amistad que la diva mantiene con Mauricio Macri, líder de Juntos por el Cambio, a quien apoyó durante su candidatura y posterior mandato presidencial asumido en 2015. En esta línea, confirmó que seguirá brindándole su respaldo al partido opositor: “Patricia para todo el mundo”.

Con el puño en alto, la conductora se mostró efusiva al revelar su decisión, lo que le causó risa a de Brito. Cabe recordar que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO) no pudo emitir su voto debido a que es residente uruguaya, lo que la habilita solo a participar en las elecciones generales. Pese a que no se acercó a las urnas en aquel entonces, se mantuvo firme en la misma postura que este martes. “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”, anunció en diálogo con Jonatan Viale en +Realidad (LN+).

Susana Giménez volverá al teatro, en lo que será su despedida

“Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”, expresó en aquel entonces.

La vuelta de Susana al teatro

El 22 de diciembre Susana Giménez iniciará una nueva temporada teatral, que indicó que será la última de su carrera. La cita es en Punta del Este, Uruguay, donde ya realizó la obra en julio del 2022. Con funciones los sábados y domingos, en principio se extenderá durante el último mes de 2023 y enero de 2024, pero no descarta que continúe durante febrero.

Susana Giménez regresará al teatro con Piel de Judas instagram @gimenezsuok

“Recibí la propuesta y dije ‘bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro, porque realmente es lo que más me cansa. El teatro tiene mucha cosa, mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenés que sentirte bien, no te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”, expresó la conductora en LAM, sobre su retiro. El elenco está conformado por Antonio Grimau, Manuela Pal, Patricia Álvarez López, David Masajnik y Sebastián Slepovich.