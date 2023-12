escuchar

El lunes se entregaron en Miami los premios Martín Fierro Latino 2023 a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming de la Argentina, Paraguay, México, Chile y Perú. Sin bien hubo brillos y glamour, lo cierto es que lo que verdaderamente primó fue el escándalo. Hubo todo tipo de dichos respecto a la organización, los ganadores y los problemas para ingresar al lugar. Una de las que quedó en el ojo de la tormenta fue Susana Giménez, quien se fue antes de que finalizara la ceremonia. Si bien trascendió que la diva “se aburrió” y por eso se retiró antes, ahora ella rompió el silencio y aclaró los tantos.

Tras pisar el Aeropuerto de Ezeiza, las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece) interceptaron a la conductora para preguntarle sobre las polémicas en torno al Martín Fierro Latino. Si bien ella reconoció que estuvieron “un poquito desorganizados”, si se mostró esperanzada en que, como recién fue el primero, puedan mejorar para el próximo. En esta misma línea, en tanto, reveló que su temprana salida del teatro estuvo relacionada con una cuestión “climática”.

El Puma Rodríguez y Susana Giménez en los Martín Fierro Latino

“Me fui porque iban por el premio 13 y faltaban 17. Hacía frío, yo era un cubito de hielo y mi asistente tenía los labios morados”, aseguró Susana Giménez y comentó que varias mujeres que estaban desabrigadas tenían “los labios azules”.

Por otro lado, esta semana comentaron en LAM (América TV) que la diva argentina iba a ganar el Martín Fierro de Diamante y también tenía la tarea de presentar el premio a Don Francisco, pero se retiró antes de que llegara su turno. Al ser consultada por el presunto premio que iba a recibir, Susana solo comentó que le entregaron un cuadro, una suerte de distinción.

Por otra parte, indicó que no asistirá a los premios Martín Fierro de Moda que se entregarán este sábado en Buenos Aires porque tiene previsto regresar con urgencia a Punta del Este por la despedida de las tablas Piel de Judas, la obra de Gustavo Yankelevich, y porque además debe operar a uno de sus perros.

No obstante, la entrevista no estuvo solo relacionada con los premios, sino también con la política. Susana se mostró muy satisfecha con el resultado del balotaje: Javier Milei ganó la elección y asumirá la presidencia de la Nación el próximo 10 de diciembre. “Estoy contenta, hay que ayudarlo”, sostuvo con firmeza. Al ser consultada por los “tiempos difíciles” que se vendrían, ella fue contundente: “Aguantar no. Protestar, salir a la calle, desarmados, pero protestar”.

A modo de cierre, dejó entrever que con el cambio de gobierno existe una clara posibilidad de que pueda volver a vivir en la Argentina en los próximos meses, pero una vez que finalice con su temporada teatral.

Revelan cuánto habría cobrado Susana Giménez por asistir a los Martín Fierro Latino: “Con los ojos cerrados”

Esta semana en LAM hubo un intenso debate sobre los premios e hicieron mención justamente a la diva de los teléfonos. “Los premiados, ¿recibieron contratación o iban a buscar el premio nada más?”, consultó Marcela Feudale. Ángel de Brito, en tanto, disparó un comentario irónico a modo de respuesta. “No lo sé, no me consta. Pero, ¿ustedes la ven a Susana Giménez yendo al barrio latino a buscar un Martín Fierro?”, les consultó irónico.

Asimismo, el conductor agregó: “Tiene una pared llena de Martín Fierro. Susana, así con los ojos cerrados, 20 lucas se llevó”. Al instante, Yanina Latorre lo corrigió: “A mí, me dijeron menos. Diez mil”. Todos estos valores de los que hablaron son en dólares.