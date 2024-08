Susana Giménez despidió a Alain Delon con un emotivo recuerdo del día en que lo conoció: “Era seductor”

Escuchar

El cine está de luto. En la madrugada del domingo 18 de agosto falleció Alain Delon, el actor francés que supo conquistar al público con sus personajes en A pleno sol, El samurai y Nuestra historia, entre tantas otras películas. Sus hijos, Alain Fabien, Anouchka y Anthony, confirmaron la noticia a través de un comunicado y aseguraron que su padre “falleció en paz” en su casa de Douchy, en Francia.

La muerte del artista de 88 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Así como sus fanáticos le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la actriz Brigitte Bardot, también lamentaron profundamente su partida. Quien también tuvo unas palabras para despedirlo fue Susana Giménez, quien supo compartir varios momentos con él en el pasado. La conductora hizo un especial posteo en Instagram para recordarlo.

Susana Giménez se despidió de Alain Delon con un emotivo posteo en Instagram (Foto: Instagram @gimenezsuok)

“Se fue el hombre más bello del mundo, Alain Delon”, expresó la diva en su publicación. “Tuve la suerte de conocerlo en Montecarlo y que luego viniera a mi programa unas tres veces”, rememoró.

En este sentido, aseguró que el protagonista de El gatopardo era “adorable, simpático y seductor”. Acto seguido, agregó: “Estaba muy enfermo, quería irse... Descansa en paz, admirado amigo”. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de ambos, vestidos de gala, abrazados y a pura sonrisa. Sus seguidores, por su parte, también le dejaron mensajes para recordar al artista francés.

Durante algunas de sus visitas a la Argentina, Alain Delon estuvo en el programa de Susana Giménez

Delon visitó varias veces la Argentina. En la década del 90 fue a la cárcel a ver a su gran amigo, el boxeador Carlos Monzón, quien estaba preso por el asesinato de su pareja, Alicia Muñiz. Durante esa época, el actor también dijo presente en el programa que Susana Giménez tenía en la pantalla de Telefe. Asimismo, durante sus estadías en el país, también supo ser entrevistado por Mirtha Legrand y la periodista Mónica Cahen D’Anvers.

De qué murió Alain Delon

El actor vivió los últimos años con un estado de salud muy delicado. Si bien en el comunicado que se difundió se indicó que “falleció en paz en su casa de Douchy rodeado por sus tres hijos y su familia”, no se dieron más detalles respecto a las causas de su deceso.

Pero, lo cierto es que padecía un linfoma y en abril de 2024 quedó bajo la protección de un representante judicial con el fin de garantizar el bienestar de su salud. Además, nunca llegó a recuperarse completamente del derrame cerebral que sufrió en 2019.

El protagonista de El samurai falleció el domingo 18 de agosto en su casa de Douchy; tenía 88 años AFP

El artista francés tuvo su última aparición pública en 2019 durante el Festival de Cannes. Allí recibió el Palma de Oro por su gran trayectoria y, entre lágrimas, dio un emotivo discurso. “Quiero pedirles perdón esta noche. Para mí, más que un fin de carrera es un final de vida. He durado en este oficio 62 años. Ahora, lo difícil es partir. Me voy, pero no sin antes decirles gracias”, dijo en aquel momento.

LA NACION