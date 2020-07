El pedido de Gianinna Maradona: "Basta para todos Crédito: Instagram @giamaradona

La guerra entre los Maradona suma un nuevo capítulo a su historia. Luego de que se viralizara un viejo video en el que se lo ve a Diego bailando en un estado poco saludable, y de que Dalma y Gianinna manifiestaran cierta preocupación por su adicción al alcohol , la menor de las dos hijas de Claudia Villafañe realizó un pedido a través de sus redes sociales como respuesta a la filtración de otro polémico audio del exfutbolista.

"Basta para mí, basta para todos", escribió al compartir en Instagram una foto en blanco y negro, en donde se ve en primer plano una de sus manos abierta. Gianina publicó este mensaje minutos después de que en Nosotros a la Mañana dieran a conocer un audio de su padre recordando un viejo episodio protagonizado por ella después de una fiesta.

En esa misma grabación, el Diez involucra a Claudia Villafañe y le pide a hijas que "no se enganchen" en los conflictos que él tiene con su madre, asegurando que la situación le genera dolor, pero que no se va a permitir caer.

"Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen... Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy", escribió Gianina en una historia de Instagram, después de mostrar una captura de pantalla de una llamada de 10 minutos que compartió en el día de ayer con su papá y agregó: "Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida".

Hace unos días, la madre de Benjamín pasó por Intrusos y, tras apuntar directamente contra el entorno de su padre, advirtió que si tiene que ir a la Justicia para ayudarlo lo hará. "No quiero exponer a mi papá porque si tengo que hacerlo lo voy a hacer ante un juez, estoy viendo cómo puedo hacerlo. Yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo (...) Obvio que como cualquier persona no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, a mí tampoco me gusta, pero se lo voy a decir si no está bueno para su salud", expresó en el ciclo de América.

Después de la filtración del polémico video también acudió a sus redes para contar cómo se sentía : "Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo".