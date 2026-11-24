A pesar del bajo perfil que suele mantener en torno a su vida privada, Natalie Pérez no quiere ocultar lo enamorada que está del productor teatral Tomás Rottemberg, su novio hace un año y medio. Entre letras de canciones y declaraciones en entrevistas sobre el amor de su vida, como ella lo define, la actriz y cantante le dedicó un romántico posteo que llamó la atención de sus seguidores.

Una postal de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg durante sus vacaciones en Nueva York, en el mirador conocido como Edge

“Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero ¡qué buenas que están! (Igual que vos. ¿Lo dije o lo pensé?)“, expresó la intérprete en una publicación de Instagram que completó con un carrusel de fotos de la pareja.

Mientras que hubo quienes especularon con que se trataba de algún anuncio especial que se develaría hacia el final del álbum, en la última imagen, muchos otros destacaron la genuinidad de la pareja, que mostró sin filtro algunos retazos de su intimidad, entre besos, abrazos y muestras de afecto.

Primera salida oficial

En octubre de 2025, Pérez y Rottemberg se mostraron por primera vez en público y no se ocultaron de los fotógrafos cuando fueron a ver la obra Next to normal en el Centro Audiovisual Inmersivo.

Hasta entonces, la actriz había mantenido su romance como un enigmático a través de las redes sociales, con fotos que no terminaban de confirmar la identidad de su enamorado. Finalmente, la revelación se produjo al aire de Otro día perdido (eltrece), el programa de Mario Pergolini, donde la artista no dio el nombre de su pareja pero sí un claro indicio de quién se trataba: dijo que la había visitado su suegra, “La Flaca Escopeta”, en referencia al icónico personaje de Linda Peretz.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg posaron por primera vez juntos en octubre de 2025 Gerardo Viercovich - LA NACION

“El amor de mi vida”

En una entrevista con LA NACION el pasado abril para presentar su nuevo álbum, Casa, Natalie Pérez habló de su historia de amor con el productor (hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz) y cómo esa relación definió la foto de su presente.

“Justo conocí al amor de mi vida y estoy recontra enamorada. Así como hablo de las inseguridades, de las crisis que atravesé y de cómo las superé, también hablo de celebrar la vida con mis amigos y mi familia”, explicó.

También fue consultada por la canción “Amor”, dedicada a Rottemberg, que dice: “Justo llegaste para mirarme cuando empezaba a enojarme”. Sobre ese enojo que sentía, detalló: “Estuve ocho años sola. O sea, tuve tres novios oficiales y ocho años de soltería antes de que llegara Tomy a mi vida. Había quedado muy enganchada con mi relación anterior y terminar esos vínculos en los que convivís y compartís tantas cosas no es fácil; me costó recuperarme de eso. Conocí a un montón de personas en ese tiempo, pero nunca a nadie que me interese o que tenga el mismo deseo que yo. Entonces, ya empezaba a enojarme porque estaba desilusionada”.

En ese momento apareció Rottemberg, quien la había invitado a salir tiempo atrás y ella rechazó porque estaba conociendo a otra persona y se rehusaba a estar con alguien del medio. “Me esperó cuatro años y eso me encantó. Además, tiene una familia hermosa y es muy simple. Creo que coincidimos en el momento perfecto”, sostuvo.

Una de las imágenes que Natalie Pérez compartió junto a Tomás Rottemberg

Ese momento perfecto fue cuando comenzaron a trabajar juntos en la obra Las cosas maravillosas. “Empezamos a compartir mucho tiempo y me terminé enamorando. Creo que los dos buscamos lo mismo, pero nos encontramos en la misma edad y en el mismo momento de la vida: los dos plantados en el trabajo, con sueños y con ganas. Es un pibe sumamente respetuoso, laburador; tiene todo lo que me gusta. Y como ya estamos grandes los dos, nos pusimos las pilas”, concluyó.