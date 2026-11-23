Este lunes, Moria Casán recibió en su programa a Fernando “Pato” Galmarini, su pareja desde hace cinco años. Entre chicanas y risas, los dos recordaron la entrevista en la que se conocieron en 1991 y contaron cómo volvieron a acercarse décadas después. Galmarini recordó la vez que Moria lo dejó plantado en una fiesta y ella contó qué le llamó la atención de los mensajes que él le mandaba por WhatsApp. También hubo tiempo para hablar de Boca y de la primera vez que fueron juntos a la Bombonera.

Fernando Galmarini contó qué le dijo su familia cuando se enteró de su relación con Moria Casán Instagram: @moria_laone

Galmarini se sumó a la mesa de La mañana con Moria mientras los panelistas hablaban del triunfo de Boca en la Copa Sudamericana. Moria quiso saber cómo había vivido la consagración el hombre que, desde que se conocieron, le había dejado claras sus dos pasiones. “Yo estoy enamorado de Perón y de Boca”, recordó que le dijo. Ella le retrucó sin vueltas: “Qué bueno, porque yo estoy enamorada de mí”. Y remató: “Esa fue nuestra presentación”.

Entre bromas sobre quién era más hincha, Moria contó que era la única de su familia que seguía al equipo azul y oro. Su primera visita a la Bombonera llegó años después, de la mano de Galmarini. Antes del partido, recordó, le hizo una advertencia: “Gordo, mirá que yo sé que son recabuleros. Llegan a perder y es la primera vez que voy, me quiero esconder”.

Ese día Boca goleó 8 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Moria recordó cómo había seguido el partido desde el palco: “Primer gol, segundo gol… ¡Ocho!”. El resultado le valió a la exvedette un lugar en el repertorio de la hinchada. “A partir del domingo siguiente, La 12 o parte de La 12 empezó a gritar: ‘¡Traela a la Moria, la p… que te p…, traela a la Moria!’”, contó Galmarini entre risas.

Galmarini cerró la anécdota con una muestra de admiración por su pareja. “Hace poco me preguntaban: ‘Che, Moria, además de vedette, de todo lo que es esta mina, ¿qué le falta?’. Y yo les digo: ‘Que la convoque Scaloni y que les haga un gol a los ingleses’”.

El divertido reto en vivo de Moria Casán a Pato Galmarini

Moria le pidió a Galmarini que explicara por qué el fútbol despierta tanta pasión. “¿Tenés vos una teoría?”, le preguntaron en la mesa. “Ninguna. Yo grito como el que más”, contestó él. A Moria, que esperaba una respuesta más larga, le salió un reto en tono de broma: “¡Hablá, gordo! Hablá ahora, a las 9 de la mañana, que siempre hablás. Acá no hablás”. Entre las risas del panel, le reprochó que en los programas de streaming se la pasara de “parla, parla” y que justo en el suyo se quedara tan callado. Cuando alguien sugirió que tal vez se sentía inhibido, ella lo descartó enseguida: “No, ¿qué va a inhibir?”.

Cuando en el programa mostraron el video de la entrevista en la que se conocieron, en A la cama con Moria, en 1991, María Fernanda Callejón lanzó: “¡Cómo lo beboteaste!”. “Me invitó a salir después”, confió el político. “¿Hubo onda?”, le preguntaron los panelistas. “Sí. Pero le di poca bola. Fue esta la que me dijo ‘vamos a tomar un café’”, respondió. Entre risas, Moria alcanzó a decir “qué mentiroso” y, al oír que la había llamado “esta”, acotó: “Me devalúa”. Galmarini siguió con su versión: “Yo simplemente le dije ‘No, Moria, no puedo salir con vos’”.

La conductora negó varias veces haberlo invitado y recordó que, por entonces, Galmarini estaba casado. “Mentira, todo lo que dijo es mentira”, insistió. Sí admitió que en aquella época él estaba “muy bien, muy canchero”. “Para mí, lo más lindo que tenía el peronismo era el Pato”, disparó Moria. Galmarini le devolvió el cumplido: “Estaba buena Moria en aquel momento”.

Poco después, Moria volvió a la carga. “A ver, si te invité a salir, ¿por qué me dijiste que no?”. “Estaba en otra más importante”, respondió Galmarini. “Mentira. En ese momento estabas casado”, le recordó la One. Cuando él contó que su entonces esposa se había enojado por aquella entrevista, Moria también puso en duda esa versión: “Eso es una sarasa que te inventaste vos. Marcela es una mujer muy inteligente para que te haga un quilombo porque estuviste conmigo. Cualquier cosa dice”.

De los mensajes por WhatsApp al noviazgo

“Nosotros nos reímos mucho. Lo que más hacemos es reírnos”, confió la One

“Explicá cómo regresaste”, le pidió luego Moria a Galmarini. “Treinta y cinco años después, me llama”, arrancó Galmarini. “¡Mentira!”, lo interrumpió ella. Él insistió en que había sido Moria quien se había acordado de él y lo había invitado a una fiesta. “¿Estás bien, papi? ¿Tomaste algo?”, le retrucó la conductora. Entre las risas del panel, Galmarini aprovechó para pasarle una factura: “Yo la veo todos los días. Habla, habla, habla y no los deja hablar a ustedes”. Callejón celebró la observación y el resto de la mesa salió en defensa de Moria.

Cuando retomó el relato, Galmarini contó que él la había invitado a una fiesta que reunía a figuras de la política, el deporte y la cultura, donde querían entregarle un premio. Moria le recordó que antes había habido otra invitación. “Primero me invitaste a tomar algo. Acordate de todo, chabón”, lo corrigió. “Sí, la invité a tomar un café y chamuyamos bien”, concedió él. Sobre la fiesta, recordó: “Me dijo ‘recontra voy’ y me recontra cagó. No fue”. Poco después, se enteró por el diario de que Moria se casaba en Florencia.

Moria Casán junto a Pato Galmarini GViercovich

“Está mezclando todo”, protestó ella. “Nos estábamos conociendo y yo me fui a casar con otro señor”. Moria aclaró que, en esa etapa del reencuentro, el vínculo era por WhatsApp. “Vos me mandabas fotos en blanco y negro de Perón y Evita, y la historia de Perón y Evita”, recordó. Hubo algo que le llamó la atención en esos intercambios: “Es canchero hablando, escribe muy bien, no tiene faltas ortográficas”. Además, dijo, coincidían como lectores. “Nos empezamos a conocer y la verdad es que era un hombre muy atractivo”.

Galmarini volvió entonces a la noticia del casamiento y recordó que, a los pocos días, se enteró de la separación. “¿Te rompió el corazón?”, le preguntaron. “No, dije: ‘Esta mina está del tomate’. Todo muy rápido”, respondió. Y enseguida pasó a lo que ocurrió cuando finalmente estuvieron juntos: “Pero tuvimos un lindo rapport nuestra primera vez”.

Los panelistas quisieron saber más sobre aquella primera cita y Galmarini se agrandó: “Se me tiró encima. No la podía sacar”. Moria lo dejó fanfarronear un rato y, entre las risas de la mesa, lo pinchó: “Mirá, vos te hacés mucho el cancherito”.

“¿Estás enamorado de Moria?”, le preguntaron sobre el final de la charla. Enseguida respondió que sí. Cuando quisieron saber qué lo había conquistado, dijo: “Lo que más me enamora es que es buena mina”. Después, mirando a los panelistas, agregó: “Es buena compañera de ustedes, seguramente. En la calle es una callejera que saluda a todo el mundo”.

“Nosotros nos encontramos casi cerca de los 80”, dijo Moria. “La gente está tan descartada para todo desde muy joven, está descartada para la vida, para el goce”, reflexionó. Valoró que los dos llegaran a la relación con “una vida vivida” y destacó una cualidad de su pareja: “La lealtad es un valor muy grande para él”. Después de tantas chicanas al aire, la conductora resumió así la vida de a dos: “Nosotros nos reímos mucho. Lo que más hacemos es reírnos”.