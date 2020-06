Pollo Álvarez hizo una advertencia a los que le escriben a su mujer al celular a cualquier hora Crédito: Instagram

12 de junio de 2020 • 13:22

A horas del estreno de su nuevo programa de cocina, Tefi Russo pasó por Nosotros a la mañana y contó detalles de lo que será Expertos, sabores con historia . Sin embargo, su marido Joaquín "Pollo" Álvarez aprovechó su presencia para hacer una denuncia pública y pedir que no le escriban más a su mujer a la medianoche.

"Empezó la cuarentena y todos empezamos a cocinar emocionados. Ahora después de tantos días es como que nos vamos tranquilizando", comentó la creadora de Inutilísimas , lo cual sirvió como puntapié para que su marido haga un reclamo al aire: "Niki (por Nicole Neumann), vos le pedís consejos a Tefi, tu hermana Gege también", lanzó.

"Ay, sí, los conitos de dulce de leche que no entendemos qué le pasó a la masa", comentó Tefi, entre risas. "Te juro que hay gente que tiene un don, copias todo tal cual, pero no te sale igual", se quejó Neumann. Sin embargo, la chef de eltrece la incentivó: "Es que no te tiene que salir igual. La cocina es prueba y error, es sentido común. En mi cocina, que nunca va a ser técnica o perfecta, si se te rompe una tortilla hacés un revuelto para pilotear".

Para explicar de qué hablaban, Neumann aclaró: "El otro día le escribí a las 10 de la noche porque quería hacer un postre y no encontraba la receta, estaba muy tentada". Sin embargo, el conductor del programa interrumpió su relato para hacer un pedido al aire: "Esperen, tengo una denuncia: 'Dejen de escribirle a mi mujer después de las 10 de la noche'. El otro día yo estaba durmiendo -porque me acuesto temprano para venir al programa- y escucho: 'Se me pasó 90...., que los conitos...'. Era Gege (Neumann) a la 1 de la mañana", reveló.

"Somos la profesión más consultada en cuarentena después de los médicos . Yo me la paso pasando recetas y explicando", justificó Russo por los mensajes que recibe a la madrugada. Enseguida, Agustina Kämpfer se sumo a la discusión con una pregunta un tanto incómoda: "Me contaron que en tu casa hay una gran cava con vinos. ¿Qué pasa si agarrás uno de esos buenos vinos para cocinar?".

"¿Te contaron también que hay un borracho en casa?", retrucó Tefi, entre risas. Mientras que el Pollo comenzó a quejarse por el mote impuesto, su mujer respondió: "Mira, soy bastante prolija y cuando necesito alguno le aviso y él me da el correcto". Por su parte, Álvarez aclaró: "Nooo, está todo pensado en casa, somos afortunados y hay un vino para cada cosa (...) Aparte ella no es muy vinera".

"Cocina y vino van de la mano, me falta esa cultura alcohólica que se la llevó toda él. Es como que nos complementamos", disparó, pícara, la chef. Sin embargo, los reclamos no terminaron ahí: "Lo que no me copa es cuando mete el pancito en la salsa. El es muy del disfrute y me prueba todo antes de que esté condimentado", remató la influencer.