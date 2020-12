Mónica Ayos, sobre Carlín Calvo: "Hay que recordarlo como una estrella"

11 de diciembre de 2020

Tras la muerte de Carlos Calvo, las muestras de cariño y pesar por la triste noticia rápidamente invadieron las redes sociales y los programas de radio y TV. Desde Miami, Mónica Ayos -que fue una de las últimas en compartir escenario con el actor- lo recordó con un sinfín de anécdotas y advirtió lo importante que fue el reconocido galán en su vida y carrera.

"Acá estoy, triste. Despertándome con esta noticia que un poco la esperábamos pero que igual impacta mucho", comentó la actriz en Intrusos conmovida. Tras asegurar que hace tiempo que no lo veía, advirtió que siempre estuvo en contacto con su familia y al tanto de su estado de salud.

Con intenciones de recordar a su colega con alegría, revelo cómo fue compartir las últimas obras de teatro que hizo el actor antes de su segundo ACV. "Hicimos Casi un ángel. En esa obra él estaba bien, saltaba, trepaba, se cambiaba de ropa y estaba súper. Fue su vuelta al teatro luego de su primer ACV", señaló. Sin embargo, esa obra no solo fue importante para Calvo, sino una bisagra en la carrera de Ayos. "Para mí era salir de la revista y encima de la mano de Carlín. Hicimos casi dos años y fue un éxito", agregó.

La dupla se volvió a reunir en Taxi, donde se afianzó mucho más la relación. "Después vino Taxi, que fue un golazo. La pasamos muy bien. Fue un año difícil para mí porque había muerto mi papá y él me apoyo mucho. Viví muchas situaciones especiales a su lado. Él y Carina estuvieron en una etapa de mi vida de muchos cambios", confesó.

A pesar de ser muy querido, Calvo era conocido por su carácter fuerte. Con respecto a esto, Mónica aclaró cómo era detrás de cámara: "Era un tipo adorable, querible, pero tenía una personalidad avasallante. Sus manías, que a otros quizá sacaban de quicio, a mí me daban risa. Yo no le tenía temor y me terminaba riendo. Me pedía que le arme las ensaladas".

"Yo lo agarré con el caballo cansado, muy tranquilo. A pesar de su gran trayectoria, tenía hambre como si nunca hubiese triunfado como actor. Con un ojo me miraba a mí y con el otro contaba los espectadores. Él confió mucho en mí como actriz. Era un niño grande, tenía mucho humor y mucho carácter, era cabrón. Conmigo tenía una relación de mucho amor- odio porque yo le contestaba y él no podía creerlo", reveló, entre risas.

Con respecto a su familia, hizo referencia al amor con el que su exmujer lo cuidó durante todos estos años. "Carina tenía mucha dulzura. Había dejado todo por él, ella decidió armar una vida con este hombre con estas características. Le ponía mucha dulzura, paciencia y amor. Es una mujer muy fuerte y él la amaba con locura, estaba muy enamorado de ella. Siempre fue un pilar muy fuerte", opinó.

Por último, y a pesar de la tristeza, pidió recordarlo "como una estrella". "Es un día muy triste pero hay que recordarlo como a él le hubiese gustado, como un galán, como una estrella. A mí me amenazaba y me decía: 'Vos te salvaste porque ya no soy el lobo feroz'", contó. También Ayos consideró que no era justo que Calvo siguiera sufriendo así: "Él se veía como encerrado en un cuerpo enfermo. Estaba muy lúcido, por eso no podía seguir así".

