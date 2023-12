escuchar

Angus T. Jones supo ser uno de los niños más famosos de la televisión norteamericana gracias a su trabajo en la serie Two and a Half Men. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, hizo un radical cambio de vida. Ahora, el joven de 30 años regresó a la pantalla chica en donde se reencontró con Charlie Sheen.

El dúo se unió al nuevo proyecto del productor ejecutivo Chuck Lorre, Bookie, la comedia de HBO Max, en donde realizaron un cameo durante el primer episodio .

Al igual que Sheen, Jones se interpreta a sí mismo y juntos le regalan a los fans de Two and a Half Men un instante muy especial. Allí recrean un momento muy recordado del episodio piloto de la sitcom de Warner, cuando Jake (Jones, que por aquel entonces tenía 9 años) está viendo a su tío Charlie Harper (Sheen) jugar al póquer con sus amigos .

Sentados en la mesa, están todos los participantes del primer episodio de la popular tira: Eddie Gorodetsky, Eugene Byrd, Frankie Jay Allison y Dan Foster. El único ausente fue Thomas F. Wilson, quien no pudo asistir.

El reencuentro de Charlie Sheen y Angus T. Jones años después de las polémicas de Two and a Half Men

La idea de recrear esta toma surgió de una escena de Bookie en la que los protagonistas de la serie -Danny (Sebastian Maniscalco) y Ray (Omar Dorsey)- visitan a Sheen, que está celebrando una partida de póquer dentro de un centro de rehabilitación, con el argumento de que se siente cómodo allí y tiene estacionamiento gratuito.

“ Y entonces, cuando estábamos hablando de la escena, los dos dijimos al mismo tiempo: ‘vamos a recrear la escena de póquer del piloto de Two and a Half Men’ ”, dijo Lorre durante una charla con Variety. “Angus tenía nueve años, y aparecía personificando a Jake, luciendo un pijama y molestando a los hombres que jugaban a las cartas. Ahora, 20 años después, le preguntamos a Angus si quería venir a jugar y estar en la toma, pero esta vez como un jugador más”, añadió.

“Lo llamé y le dije: ‘¿querés venir una tarde a divertirte y hacer esto?’. Y dijo que sí. Sus habilidades también son asombrosas. No siguió actuando después de la serie, pero sigue teniendo un talento natural para el arte ”, confesó el productor.

Nick Bakay, cocreador de Bookie, también se sumó a la idea. “Esa escena surgió de algunas idas y venidas, en términos de cual era la zona de confort de lo que Charlie quería hacer. Y luego fue idea de Chuck, una especie de pequeño regalo para los fans de Two and a Half Men. Es literalmente una recreación de la primera escena del primer episodio, y esa partida de póquer. Todo el mundo que está en esta mesa estaba en esa primera escena y ahí está Angus también, ya adulto”.

El actor Angus T. Jones, en una de sus últimas fotos promocionales para la ficción y en la actualidad Daily Mail

A pesar del gran futuro que se le proyectaba, Jones dejó Two and a Half Men al final de la décima temporada y no se le volvió a ver en las temporadas 11 y 12, aunque regresó para el final de la serie en 2015. “Lo está haciendo muy bien”, dijo Lorre sobre la vida de la exestrella infantil en la actualidad. “Es un tipo estupendo. Es algo extraordinario, empezamos a trabajar juntos cuando él tenía ocho años. Era un niño pequeño, ¿verdad? Con unos instintos cómicos asombrosos, sin pensarlo, estaba en su ADN. Y trabajar juntos de nuevo, 20 años después, fue divertido. Pasamos una tarde maravillosa. Todo el mundo tuvo la misma reacción: “¡Dios mío! Eres un hombre hecho y derecho’”.

Jones, quien en su momento se convirtió en el actor infantil mejor pago de la televisión, se dedicó a causas benéficas, especialmente a aquellas enfocadas en ayudar a niños que sufren abusos, y se centró en su religión tras su retiro de la actuación.

