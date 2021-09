Reapareció Angus T. Jones, el actor que interpretó a Jake en Two and a Half Men y está irreconocible

El actor Angus T. Jones, famoso por interpretar a Jake Harper en la serie Two and a Half Men, fue visto en público y su apariencia asombró a la prensa mundial que hacía bastante tiempo no tenía noticias del joven que trabajó durante diez temporadas consecutivas, de 2003 a 2013, junto a Charlie Sheen y Jon Cryer.

Las fotos de Jones fueron publicadas por varios medios internacionales y se viralizaron de manera inmediata en las redes sociales, donde los usuarios se sorprendieron por el aspecto actual del actor.

En las imágenes se puede ver al artista con un aspecto muy diferente al que los televidentes estaban acostumbrados. Jones estaba descalzo, con un gorro negro de lana, anteojos y una barba tupida.

El actor, de 27 años, fue fotografiado mientras descendía de su automóvil en la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos). Quien fuera en su momento el actor adolescente mejor pago de la historia, se mantuvo alejado de los focos de atención desde que abandonó la serie por sus creencias religiosas tras “redescubrir” su fe cristiana.

Según las fotos que publicó el periódico Daily Mail, Jones pareciera querer mantener un perfil bajo al usar unos pantalones cortos de color beige y una camiseta negra escrita con el nombre de su estado natal, Texas.

El actor comenzó en la actuación a los cinco años tras ser elegido para participar de la película El secreto (1999), protagonizada por Sharon Stone y Nick Nolte.

Más tarde, Jones obtuvo otros pequeños papeles en diversos films antes de conseguir el rol que lo catapultó a la fama en Two and a Half Men, la serie en la que interpretó a un niño que vive con su padre divorciado (Cryer) y su tío hedonista (Sheen).

Pero a medida que el joven crecía, también lo hacía su alter ego televisivo, ya que los creadores del programa ofrecieron a su personaje adolescente argumentos más adultos.

En 2013, Jones aseguró en una entrevista con Christopher Hudson, un director de cine que profesa la fe cristiana adventista, que estar en el programa era incompatible con ser “una persona verdaderamente temerosa de Dios”. Incluso, describió a la comedia televisiva como una “inmundicia”.

Por esa razón, el actor no apareció en la onceava temporada del exitoso show, aunque regresó para realizar un cameo en el final de la temporada 12 de la serie, en 2015.

En cuanto a su vida privada, Jones asistió a Universidad de Colorado dónde comenzó un curso de estudios judíos. “En los últimos tres años, he participado en varias organizaciones religiosas”, dijo el intérprete a la revista People.

“En este momento, me estoy alejando de los programas de modelos de negocio de las organizaciones. Me interesa ver a dónde voy sin que una organización ponga un sello de aprobación sobre si soy bueno o malo o lo que sea”, agregó.

Por el momento, Jones dejó “en suspenso” su carrera universitaria para asociarse con Justin Combs, hijo del rapero norteamericano Sean Combs, en la empresa de eventos Tonite.

Sin embargo, Jones reconoció que todavía le sigue gustando la actuación y que espera reimpulsar su carrera en Hollywood, pero bajo sus propios términos. Su última aparición en la pantalla chica fue, en 2016, en un episodio de Horace and Pete, la serie melodramática creada y protagonizada por Louis C.K.

LA NACION