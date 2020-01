El reencuentro de Romina Gaetani y Facundo Arana

Después de algunas idas y vueltas, Romina Gaetani y Facundo Arana demostraron que está todo bien entre ellos Crédito: Instagram

10 de enero de 2020 • 11:55

Tras un confuso episodio mediático en el que se había puesto a prueba la amistad entre Romina Gaetani y Facundo Arana, anoche los actores se reencontraron en la fiesta de una conocida revista y se abrazaron delante de todos demostrando que ya limaron asperezas.

Lejos del rencor que pudo haber provocado el ida y vuelta mediático que vivieron en el último tiempo a raíz de unas palabras de él sobre ella, ambos se reencontraron ayer y delante de las cámaras se abrazaron como si nada y volvió a reinar la paz entre ellos.

El cortocircuito entre Arana y Gaetani comenzó hace unos meses cuando él a través de las redes sociales generó preocupación sobre la salud de la actriz. En ese posteo de Instagram [que luego borró], el actor hablaba sobre su amiga de la siguiente manera: "Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá... No creo que le guste lo que escribo (...). Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno".

Rápidamente sus palabras generaron una polémica que el actor tuvo que salir a aclarar y lo mismo debió hacer ella. "Yo lo único que tengo que decir al respecto es que le agradezco a Facundo por la difusión del videoclip [que en principio era la razón del posteo de Arana]. No me molestó. Es Facundo. No tengo nada que decir del tema. Amy Winehouse y Janis Joplin son muy buenas cantantes como para compararme con ellas", comentó Gaetani apenas fue consultada por la prensa al respecto.

Sin embargo, en el último tiempo quedó claro que Gaetani había dado vuelta la página y estaba lista para dejar las diferencias de lado y quedarse con los buenos recuerdos de la relación de amistad. "Lo conozco a Facundo. Hemos tenido nuestras idas y vueltas (...). Pero no me molestó lo que puso", expresó hace apenas unos días en Intrusos.

Al parecer Romina no es rencorosa... ¡Solo falta saber si tampoco es memoriosa!