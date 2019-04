Facundo Arana pensó que Romina Gaetani se iba a morir como "Janis o Amy"

Arana se mostró muy preocupado por la situación de su amiga Romina Gaetani

26 de abril de 2019 • 12:46

"Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte... Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva... no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho", escribió Facundo Arana en su cuenta de Instagram haciendo referencia al nuevo video de la actriz y cantante Romina Gaetani: "De una pasión", del grupo La Rayada.

"Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá... No creo que le guste lo que escribo (...). Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... pero te quedaste", completó Arana en su posteo.

La última vez que los actores trabajaron juntos fue en la ficción Noche & Día. En medio de las grabaciones, Gaetani decidió irse porque estaba muy dolida y tenía ataques de pánico tras la muerte de su padre, Carlos Hugo Gaetani. Se alejó de la televisión por unos años y se dedicó a la música para formar una banda con Osky Righi, ex guitarrista de Bersuit Vergarabat, con quien también mantuvo una relación amorosa.

"Esto para mí es sanador; yo siento que de verdad la música me salvó en muchos sentidos. Estaba muerta cuando dejé la televisión. No podía más", le confesó Gaetani a la revista ¡Hola!, dos años atrás.